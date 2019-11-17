Türkiye'nin onardığı Rasulayn Hastanesi hizmete girdi

RASULAYN (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu askerlerince desteklenen harekat kapsamında güvenliğin sağlandığı Rasulayn'daki hastanede onarım çalışmaları tamamlandı.

Bodrum katına tünel kazılan, birçok odasına el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirilen ve sözde karargah haline getirilen hastanede, ilk önce güvenlik güçlerince yapılan tarama faaliyetleri sonucunda EYP’ler etkisiz hale getirildi.

Daha sonra devreye giren Sağlık Bakanlığı, hummalı şekilde tadilatı gerçekleştirerek, bölgenin acil ihtiyacı hastaneyi hizmete hazır hale getirdi.

Bakanlığın özveriyle görev yapan kadın doğum, acil ve çocuk poliklinikleri personeli, Suriyeli hastalara şifa dağıtmaya başladı.

"İlaçlar ücretsiz veriliyor"

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Rasulayn Hastanesinin büyük ve geniş bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Hastanede güvenliğin sağlanmasıyla çalışmalara başladıklarını anlatan Erkuş, ilk etapta mobil sağlık tırı ve acil servis hizmeti verdikleri hastanedeki hizmetin kapasitesinin artırıldığını belirtti.

Hastanenin kısa sürede 24 saat hizmet verebilecek duruma getirileceğini bildiren Erkuş, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığı talimatıyla bakım ve onarım çalışması yapılan Rasulayn Hastanesi hizmete girdi. Şu anda poliklinikler kurduk. Kadın doğum, çocuk ve acil servis poliklinikleri hizmet veremeye başladı. Hastanemizi şu an 12 yataklı hizmete sunduk. Yatması gereken hastalar kısa süreli müşahede altında tutulabiliyor. Ultrason hizmeti veriyoruz, laboratuvar hizmetleri veriyoruz. Röntgen, eczane hizmeti veriyoruz. İlaçlar, reçetelerle ücretsiz veriliyor."

Erkuş, ilerleyen dönemde hastanenin 200 yataklı hizmet vermesinin planlandığını sözlerine ekledi.

Suriyeliler de sağlık hizmetlerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.