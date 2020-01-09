Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu bu yıl yeniden hizmete açılacak

ERBİL (AA) - Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin son 10-15 yılda büyük sınamalardan geçtiğini, bunların başında terör ve Musul özelinde de DEAŞ belasının geldiğini anımsatarak bu terör örgütünün Türkiye, Irak ve uluslararası koalisyonun büyük katkı ve fedakarlıklarıyla yenilgiye uğratıldığını anlattı.

DEAŞ'ın geride büyük bir enkaz bıraktığını, Musul'un özellikle pek çok Osmanlı eserinin de bulunduğu tarihi şehir merkezinin büyük ölçüde yıkıldığını vurgulayan Küçüksakallı, bölgenin gelişmeye, kalkınmaya, imara, huzura ihtiyacı bulunduğunu, Türkiye'nin Irak’ta DEAŞ'tan zarar gören bölgelerin yeniden imarına katkı vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Irak'ın Türkiye'nin ticaret yaptığı ülkelerin başında geldiğini, en büyük ticaret ortaklarından biri olduğunu dile getiren Küçüksakallı, "Irak ve Türkiye iki komşu ülkedir, iki bağımsız dost devlettir, ilişkileri yüzyıldır dostluk ve iş birliği üzerine yürümektedir. Bu ilişkilerin daha güçlenmesine derinleşmesine ihtiyaç vardır. Bu yönde de iki ülke hükümetleri Sayın Cumhurbaşkanları seviyesinde bakanlar seviyesinde temaslar devam etmektedir. Biz de Musul Başkonsolosluğu olarak bu ilişkilerin gelişmesine sahada katkı sunmaya başladık." ifadesini kullandı.

Musul Başkonsolosluğu bu yıl açılıyor

Küçüksakallı, Musul Başkonsolosluğu olarak mahalli makamlarla temaslara başladıklarını vurgulayarak şunları aktardı:

"Göreve başlar başlamaz Musul’a giderek Musul Valisi Necim Cuburi, Kaymakam Züheyr Araji sanayi ve ticaret odaları başkanlarıyla görüştüm. 'Ülkemizin her zaman Musul’un yanında olduğunu, Türk firmalarının Musul Havaalanı'nı yapmaya hazır olduğunu, 2020 yılı içerisinde de yeniden konsolosluk ve vize hizmeti vermeye başlayacağımızı' bildirdim. Şimdiden iş adamlarımızın Musul’daki önemli altyapı projelerini üstlenmeleri için teşvik ediyorum. Bu işleri bizzat Musul'da nezaret etmek üzere 1 Aralık itibarıyla Irak'a gelerek görevime başlamış bulunuyorum."

Musul'da Başkonsolosluk için yer belirlendiğini belirten Küçüksakallı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Musul'u ziyaretim sırasında bu yerde de incelemelerde bulundum. Başkonsolosluğun yeniden faaliyete geçirilmesi için hem Irak merkezi hükümeti hem de mahalli makamlar tarafından gerekli izinler alındı. Başkonsolosluğumuzun faaliyet göstereceği binaların kiralanması ve onarımının tamamlanarak Musul'da yeniden faaliyet göstermesi için çalışmalarımızı hızlandırdık. 2020 yılı içerisinde de Başkonsolosluğumuzu yeniden açacağız ve bayrağımızı Musul'da dalgalandıracağız. Başkonsolosluğumuzun Musul'da faaliyete geçmesi ile eş zamanlı olarak vize hizmetlerini de Musul'da vermeye başlayacağız."

TOBB ortak organize sanayi bölgesi kuracak

Türkiye'nin sahip olduğu imkanlar, güçlü müteahhitlik firmalarıyla Irak'a en büyük katkıyı sunabilecek ülke olduğuna işaret eden Küçüksakallı, Türk firmalarının ülkenin birçok yerinde faaliyet gösterdiğine dikkati çekti. Musul'un da özellikle Türk iş adamları ve müteşebbislerine bu zor zamanda daha çok ihtiyacı olduğunu kaydeden Küçüksakallı, Türk iş insanı ve müteşebbislerini Musul'a davet etti.

Bir Türk firmasının Irak hükümetinden yakın tarihte 50 milyon dolarlık bir kanalizasyon, yağmur sularının tahliyesi işini aldığını bildiren Küçüksakallı, firmanın mayıs ayından itibaren Musul'da fiilen 50 Türk mühendisi, teknisyen ve işçiyle projeyi hayata geçirmek için çalışmaya başladığını söyledi.

Bir başka Türk firmasının da hastane inşaatını üstlendiğini dile getiren Küçüksakallı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fiilen Musul'da çalışan, iş yapan müteahhitlik firmaları var, bunların sayısının artmasını diliyoruz. Türk iş adamları tekstil, mobilya, inşaat malzemeleri ve gıda gibi pek çok alanda Musulluların ihtiyaçlarını açtıkları AVM'lerde halen karşılıyorlar, istihdam sağlıyorlar. Musul'da tabii ki işsizlik önemli bir sorun ticaretin ve sanayinin desteklenmesi önemli bir sorun, bu yönde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Musul'da bir ortak organize sanayi bölgesi kurması söz konusu. Bu konuda yerel makamlarla temaslarımızı sıklaştıracağız. Yeni atanan Musul Valisi ve kaymakamla görüştüm onlarla da bu konuları ele aldık. Sahada inceleme yapmak üzere yakın dönemde TOBB'dan bir heyeti Musul'a bekliyoruz. Türkiye Musul'a çok şey yapabilir, Musullular bir köprünün tamir edilmesi ya da yeni bir köprünün ülkemiz tarafından yapılması konusunda talepkarlar, buna da çok ihtiyaç var. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda TİKA bu konuda çalışmaya başladı. Umuyorum ki 2020 yılında da bu talebi karşılayacağız. Musul'a umut ve güven duygularının yerleşmesine Türk Irak dostluğunun pekişmesine katkıda bulunacak güzel gelişmeleri 2020 yılında daha çok duyacağımıza, daha çok göreceğimize inanıyorum."