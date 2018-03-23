İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Limak Vakfı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde yürütülen Türkiye'nin Mühendis Kızları Lise Programı kapsamında, 10 pilot ilden belirlenen okul rehberlik öğretmenleri ve yöneticilerine eğitim verildi.

Limak Holding açıklamasına göre, Türkiye'nin Mühendis Kızları Lise Programı kapsamında, okul rehberlik öğretmenleri ve yöneticilerine yönelik eğitim toplantısı Antalya'da gerçekleştirildi. Toplantıya Ankara, Antalya, Artvin, Çanakkale, Elazığ, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Muğla ve Siirt illerinden belirlenen okul rehberlik öğretmenleri ve yöneticileri katıldı.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı liselerde uygulanacak eğitimlerin ilk basamağı olan eğitim toplantısı üç gün sürdü. Eğitim programında mesleki rehberlik, meslek seçimi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilişkisi ile 6 farklı mühendislik alanında bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

Öğrencilerin meslek seçiminde toplumsal kalıp yargılar yerine, ilgi ve becerileri doğrultusunda karar vermelerine katkı sağlayacak içerik ve etkinlikler hazırlandı. Eğitim sürecinde katılımcılar, öğrencilere uygulayacakları Karar Senin Kutu Oyunu ve Sanal Gerçeklik Uygulamasını deneyimledi.

Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde 10 pilot ilde 50 lisede uygulanacak lise programı ayağında, 10. ve 11. sınıftaki kız öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mühendislik bölümlerini tercih etmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bu amaç doğrultusunda öğrencilere meslek seçimi ve toplumsal cinsiyetle ilişkisi üzerine düşünebilecekleri vaka analizleri yaptırılırken, mühendislik mesleğini deneyimleyecekleri oyunlar, sanal gerçeklik uygulamaları ve rol model buluşmalarıyla mühendislik dünyasını keşfetmelerine imkan tanınıyor.





- "20 bin öğrenciye ulaşmayı planlıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Gülderen Gültekin, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde proje ile 10 ilde 50 okulda yaklaşık 20 bin öğrenciye ulaşmayı planladıklarını bildirdi.

Projeden hem kız hem de erkek öğrencilerin faydalanacağını aktaran Gültekin, "Projemiz, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğini yansıtması açısından da örnek bir çalışma niteliğindedir. Karanlıktan şikayet etmek yerine bir mum yakmayı tercih eden proje paydaşlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Limak Holding Kurumsal İletişim Direktörü Sevil Server Koç da Türkiye'deki kadın ve erkek mühendis oranlarındaki farka işaret ederek, "Limak olarak mühendislik istihdamımızda kadın mühendis adayı bulmakta zorluk çekerken, istatistiklere baktığımızda bunun ülkemizde ve hatta dünyada da genel bir sorun olarak gündemi teşkil ettiğini gördük ve çözümün bir parçası olmaya karar verdik." değerlendirmelerini yaptı.

Kadın mühendis oranının düşüklüğünün yanı sıra nitelikli mühendis problemi yaşandığına değinen Koç, yüksek puanlı isim yapmış bir üniversiteye girmenin kritik olmadığını, donanımlı bir şekilde mezun olmanın ve azmini koruyarak fark yaratmanın önemine dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Proje Yöneticisi Ceyda Alpay ise her projede farklı kalkınma hedeflerine yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydederek, Türkiye'nin Mühendis Kızları projesinin de birçok kalkınma hedefini aynı anda içinde barındırdığını belirtti.