Türkiye'nin motor merkezi zirveye çıktı

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Havacılık sanayisinde motor teknolojileri konusunda uluslararası üretici olan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), üretim kabiliyetlerini ve sahip olduğu standartları daha da yukarı taşıyor.

Havacılık motorlarında Türkiye'nin lider firması olan ve vizyonunu "küresel rekabetçi özgün güç sistemlerinin sahibi olmak" şeklinde belirleyen TEI, yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Motor parçası ve modülü üretimi, motor montajı ve testi, bakım, onarım ve revizyon çalışmaları yürüten TEI, aynı zamanda hava platformlarında ortaya çıkan milli ürünlerde kullanılmak üzere insansız hava aracı, uçak ve helikopter motor projeleri için yoğun çalışma yapıyor.

TEI, tüm bu faaliyetleri havacılık sanayisinin aradığı yüksek kalite standartları doğrultusunda gerçekleştiriyor.

- TEI öncülüğü bırakmadı

Türkiye'de havacılık, uzay ve savunma sanayisine yönelik uluslararası kalite standartlarını belgeleyen ilk şirket olan TEI, revizyona geçişi de başarıyla tamamladı. TEI, "Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Organizasyonları İçin Kalite Sistem Gereklilikleri Standardı AS9100" ve "Havacılık Bakım Organizasyonları İçin Kalite Sistem Gereklilikleri Standardı AS9110"u revize ederek geliştirdi. Şirket, yeni revizyona geçiş denetimlerini başarıyla tamamlayarak belgeleri almaya hak kazandı.

TEI, böylece AS9100 ve AS9110 kalite yönetim sistemlerinde yeni revizyona geçen Türkiye'deki ilk şirket, dünyada binlerce kuruluş arasında da ilklerden biri oldu.

AS9100, havacılık endüstrisi için kalite ve risk yönetimi standardını ortaya koyuyor. Bu standartlara uyum, ürün ve hizmet hataları riskinin azaltılması, ölümcül iş kazaları ve risklerinin azaltılması ve ticari lisans sağlanması gibi faydalar sağlıyor.

AS9110 ise özel, ticari ve askeri uçaklara bakım, onarım ve revizyon sağlayan işletmeler için kriterleri belirliyor. Bu standart, ABD sivil havacılık otoritesi FAA'dan parça imalat onayı almak isteyen uçak parçaları ve bileşenleri üreten şirketler için aranıyor. AS9110 diğer düzenleyici ve sözleşme gereklerini de tamamlıyor.

- Dünyaya da liderlik ediyor

TEI, tüm havacılık otoriteleri tarafından tanınan ve sektördeki yetkinliğin en önemli göstergelerinden olan Nadcap akreditasyonlarının sayısını da 10'a çıkardı.

Son olarak "ölçüm ve muayene akreditasyonu"na sahip olan TEI, dünyada 4 bin firma arasında akreditasyon sayısıyla bu alanda liderliğe yükseldi.

Nadcap Programı ile şirketlerin yönettiği özel proseslerin havacılık sektörü kurallarına uygunluğu değerlendiriliyor ve onaylanıyor.

Tüm havacılık sektörü otoriterleri tarafından tanınan Nadcap kapsamında kimyasal işlemler, kaplamalar, kompozitler, akışkan dağıtım sistemleri, ısıl işlem, tahribatsız muayeneler, yüzey geliştirme, kaynak gibi bir dizi özel proses için denetim programı bulunuyor.