Türkiye'nin kuruluşunu anlatan müze 300 bin ziyaretçi hedefinde

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Anadolu Üniversitesince kurulan (AÜ) Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş öyküsünün belge ve eserlerle anlatıldığı Cumhuriyet Tarihi Müzesi, yeni yüzüyle 300 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor.

Odunpazarı ilçesinde 1916'da inşa edilen ve Turan Numune Mektebi olarak kullanılan bina, 23 Nisan 1994'te üniversitenin hizmetine girerek Cumhuriyet Tarihi Müzesi oldu. 2013 yılından bu yana kapalı olan müze, AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve ekibinin 1,5 aylık çalışması sonucu yenilenerek tekrar hizmete girdi.

"Türk tarihindeki süreklilik" ve "milli devletin doğuşu" temaları üzerine yeni kurgusuyla misafirlerini ağırlayacak müzede, Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon ve Grafik Bölümü öğretim üyeleri ile öğrencilerinden oluşan ekip tarafından projeksiyon odaları, yeni görsel ve yeni vitrinler hazırlandı. Müzenin senaryosu, koreografisi yeniden tasarlandı.

Envanterinde 19'uncu yüzyıla ait tabancalar, tüfekler, kılıçlar ve çeşitli madalyalar ile Atatürk'e ait günlük eşyalar, yağlı boya portreler, Türk donanmasının geçmişte kullandığı gemilere ait maketler bulunan müzenin teşhir bölümlerine Çomaklı'nın girişimleriyle Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ), Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından geçici olarak alınan bazı eserler eklendi.

Restorasyon çalışmalarından önce yıllık ortalama 150 bin kişinin ziyaret ettiği müzenin yeni yüzü sayesinde bu sayının artması bekleniyor.

- Düşük maliyetle yeni yüzüne kavuştu

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köklü bir geçmişe sahip üniversitesinin tarihi de yaşatmak adına bir görev edindiğini söyledi.

Müzenin yeniden faaliyete geçmesi noktasında 3-3,5 yıllık bir restorasyon süreci ve 10 milyon lira gibi bir bütçe öngörüldüğünü vurgulayan Çomaklı, şunları kaydetti:

"Biz 1,5 aylık gibi kısa bir sürede ve neredeyse 10'da birden bile daha az maliyetle müzeyi Eskişehir halkına ve Türk milletine kazandırdık. Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve yakın döneme ait unsurlar yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk'e ait özel eşyalar sergileniyor. Bunun yanı sıra karanlık odalarımız var. Birisinde Eskişehirli şehitlerin isimleri, diğer ikisinde de kentin tarihine ilişkin görseller yer alıyor. Müzemizde çok orijinal eserler bulunuyor. Müzemizi halkın hizmetine açtık. Ziyaretçilerle adeta dolup taşıyor. Yıllık 250-300 bin ziyaretçi çekmeyi amaçlıyoruz."

Çomaklı, müzeye destek veren Hava Kuvvetleri Komutanlığı, TÜLOMSAŞ, Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

- "Müzede ders işlensin istiyoruz"

AÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Cumhuriyet Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Kemal Yakut ise müzede Türk tarihindeki sürekliliğe vurgu yapmak istediklerini dile getirdi.

Müzede Orta Asya'daki Türk devletlerinden Cumhuriyet dönemine kadar bir anlatımın yer aldığına dikkati çeken Yakut, şöyle devam etti:

"Devletler yıkılsa da Türk tarihinin süreklilik içinde olduğunu söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin oluşumunu ve hangi mücadeleler sonrasında meydana geldiğini gösteriyoruz. Bunu da Çanakkale Savaşları ve Milli Mücadele ile ele aldık. Milli mücadelede Eskişehir'in de rolünü çeşitli görsellerle ve bilgilerle ziyaretçilere gösteriyoruz. Müzemiz hem yerel hem de ulusal çapta, milli kimliğin ve bilincin oluşumuna katkı sağlayan bir niteliğe sahip. Eskişehir ve çevre illerdeki ilk ve ortaokul öğrencilerinin gelip, müzemizde ders işlemelerini istiyoruz. Öğretmenlerimiz milli mücadeleyi Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nde anlatsın."

AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Rahmi Atalay da 1,5 aylık çalışma sonunda güzel ve gezilmeye değer bir müzenin ortaya çıktığını söyledi.

Müzede Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine tarihin anlatıldığını belirten Atalay, "Müze Müdürümüz Kemal beyin danışmanlığında Grafik Bölümü'ndeki hocalarım ve öğrencilerimiz yardımıyla görseller ve içerikler hazırlandı. Müzemizi üst düzeye çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Muhammed Ali Parlı ise müzenin Türk tarihini öğrenmek isteyenler için güzel bir fırsat olduğunu ifade etti. Parlı, ülkenin nasıl kurtarıldığını öğrenmek isteyen herkesin müzeyi ziyaret etmesi gerektiğini bildirdi.

Müzeyi gezen Yasir Atiş de müzenin beklentilerini büyük ölçüde karşıladığını ve milli mücadele döneminde Eskişehir temasının işlenmesinin kendisini mutlu ettiğini anlattı.