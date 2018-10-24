"Türkiye'nin iş birliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz"

ANKARA (AA) - Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, "(Suriye'de teröristler tarafından 3 yıldan fazla rehin tutulan) Jumpei Yasuda'nın, Türkiye'nin iş birliğiyle sağ salim serbest bırakılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi olarak Türkiye'ye şükranlarımı sunarım." dedi.

AA muhabirine konuşan Büyükelçi Miyajima, Haziran 2015'ten bu yana Suriye'de teröristler tarafından rehin tutulan gazeteci Yasuda'nın kurtarılması ve dün Türkiye'ye gelmesinden dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono'nun mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü de anımsatan Miyajima, iki ülke iş birliğinin önemini vurguladı.

Miyajima, "Bu iş birliği, Türkiye'nin Japonya için ne denli güvenilir bir ortak olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Miyajima, şunları söyledi:

"Jumpei Yasuda'nın, Türkiye'nin iş birliğiyle sağ salim serbest bırakılması ve Türkiye'deki Japonya Büyükelçiliği yetkililerinin kendisiyle görüşmesi neticesinde kimliğinin teyit edilmiş olmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi olarak Türkiye'ye şükranlarımı sunarım. Bu iş birliği, Türkiye'nin Japonya için ne denli güvenilir bir ortak olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Japonya olarak çeşitli alanlarda Türkiye ile iş birliğimizi bundan böyle de sürdürmek arzusundayız."



