Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

'Türkiye'nin ilk sondaj gemisi' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Norveç'in güney kıyısındaki Hoylandsbygda Limanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan "Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Deepsea Metro-2", Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

29 Aralık 2017 Cuma 20:07
'Türkiye'nin ilk sondaj gemisi' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
banner230

ÇANAKKALE (AA) - Norveç'in güney kıyısındaki Hoylandsbygda Limanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan "Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Deepsea Metro-2", Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Alınan bilgiye göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Akdeniz'de sondaj yapmak için kullanacağı "Deepsea Metro-2" isimli gemi, saat 17.00'de Ege Denizi yönünden boğaza giriş yaptı.

Marshall Adaları bayraklı 51 bin 283 grostonluk gemi, saat 18.15'te Çanakkale önlerine ulaştı. Sahil güvenlik ekiplerinin boğaz geçişinde eşlik ettiği 229 metre uzunluğundaki gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol almaya başladı.

Çanakkale İskelesi ve kordon boyunda bulunan çok sayıda kişi, geminin geçişini ilgiyle izledi.

Türkiye'nin envanterine dahil edilecek gemiyle her yıl Karadeniz ve Akdeniz'de aktif sondaj faaliyetlerinde bulunulacak.

Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen "Deepsea Metro-2", 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliği özelliklerine sahip.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim