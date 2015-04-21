Türkiye’nin İlk Safari Parkı 23 Nisan’da Açılıyor

Türkiye’nin Gaziantep’te bulunan en büyük hayvanat bahçesi içerisine yapılan ilk Safari Park’ı kapılarını ziyaretçilerine açıyor.Yapımına bir yıl önce başlanan ve 150 dönümlük alana kurulan Safari Park’ın içinde kızıl geyik, alageyik, ceylan, karaca, dağ keçisi, Tibet öküzü, manda, deve, kanguru, lamalar, deve kuşu, zebra gibi 25 farklı türden 300 hayvan bulunuyor. Hayvanlar doğal ortamlarında özgürce dolaşırken, ziyaretçiler Safari Park’ta özel tasarlanan araçlara binerek, hayvanları tel örgüler olmadan görme imkanı bulacak. Çalışmaları tamamlanma noktasına gelen park 23 Nisan’da ilk ziyaretçilerini ağırlayacak. Açılış günü hayvanat bahçesi tüm vatandaşlara ücretsiz olacak.Safari Park hakkında bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde özellikle Türkiye’de bir ilk olan Safari Park’ı da kurduk. Özellikle birbirleriyle geçinebilen çift tırnaklılar dediğimiz antiloplar, kızıl geyikler, beyaz geyikler, deve kuşları, lamalar, kangurular, tavus kuşları ve buna benzer 25 farklı türdeki 300’e yakın hayvanın bir arada geçindiği 150 dönümlük bir alanda Safari Park’ı kurduk. Burada özel tasarlanmış araçlarla ziyaretçilerimiz toplu halde Safari Park’ın girişinden alınacaklar ve içeride güzel bir tur yapacaklar. Bu süre zarfında önlerine hangi hayvan çıkarsa, kangurulardan, deve kuşlarından, bizonlardan, midilli atlarından, antiloplardan, bunlarla bire bir iç içe, güzel bir ortamda güzel bir tur düzenleyecekler. Safari Park’ımızın açılışı 23 Nisan’da olacak. Tüm Türkiye’yi ve Gaziantep’i Safari Park’ımızı gezmeye bekliyoruz. Hayvanat bahçemiz o gün için tüm halkımıza ücretsiz olacak” şeklinde konuştu.