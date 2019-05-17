Türkiye'nin ilk organize hayvancılık bölgesi Hüyük'e kurulacak

KONYA (AA) - Hüyük ilçesin e Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin ilk organize hayvancılık bölgesinin kurulacağı bildirildi.

Hüyük İlçe, yaptığı yazılı açıklamada, Hüyük ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un destek ve katkılarıylatarafından Türkiye'nin ilk TOKİ Organize Hayvancılık Bölgesi'nin Hüyük ilçesine kurulacağını belirtti.

Başkan Çiğdem, hayata geçirilecek projenin protokolünü yaptıklarını belirterek, "Hüyük'e yapılacak organize hayvancılık bölgesi 94 bin metrekarelik bir alana inşa edilecek. İlçemizde, 2. etap hayvancılık bölgeleri ise dış mahallelerimizden Kıreli, İmrenler ve Selki olarak belirlendi. TOKİ Hüyük ilçe merkezindeki 3. etap proje kapsamında 250 sosyal konut inşa edilecek. TOKİ Burunsuz - Mutlu 1. etabında 450 adet sosyal konut yapılacak. TOKİ Kıreli 1. etapta 150 sosyal konut inşa edilecek. TOKİ İmrenler 2. etapta 150 konut yapılacak." dedi.



