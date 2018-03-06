'Türkiye'nin ilk kale müzesi' 18 Mart'ta açılacak

ÇANAKKALE (AA) - Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul kuşatması sırasında Papalık donanmasının Doğu Roma İmparatorluğu'na yardım etmesini önlemek amacıyla 1452'de inşa ettirilen Kilitbahir Kalesi, 2011'de başlatılan restorasyon çalışmalarının ardından "Türkiye'nin ilk kale müzesi" olarak yeni yüzüyle hizmet vermeye hazırlanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kuş bakışı görüntüsü üç yapraklı yonca şeklinde olan 7 katlı kalede 7 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Düzgün kesme taşlar ve yığma moloz ile şekillendirilen, 1452'de 120 günde inşa edilen 556 yıllık Kilitbahir Kalesi'nde, restorasyon çerçevesinde çevre düzenlemesi yapıldı, iç ve dış bölümleri müzecilik ve diğer alanlarda aslına uygun olarak yenilendi.

Kilitbahir Kalesi'nin en yüksek yapılarından olan Sarı Kule'ye 1914 ve 1918 yıllarındaki Çanakkale Boğazı ve tarihi yarımadayı anlatan harita konulup, ziyaretçiler için ters yansıtma sistemiyle özel olarak hazırlanan Çanakkale Savaşlarından kesitler hazırlandı.

"Kilitbahir Kalesi, gazi bir kale"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Kilitbahir Kalesi'nin, çok önemli tarihi bir mekan olduğunu vurgulayan Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Burası Çanakkale Savaşlarından çok önce, Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış bir kale. Çanakkale Deniz Savaşları sırasında da aktif olarak kullanılmış bir kale. Dolayısıyla aslında Kilitbahir Kalesi, gazi bir kale. Burada restorasyonun sonuna geldik. Türkiye'de büyük bir mutluluk ve gururla paylaşabileceğimiz, ziyarete açabileceğimiz bir tarihi mekan haline geldi burası."

"Türkiye'nin ilk kale müzesi olacak"

Kaşdemir, tarihi kalenin bölge turizmine olumlu katkı yapacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Burası Türkiye'nin ilk kale müzesi olacak. Yani yaşayan bir kale olarak hizmet vermeye başlayacak Kilitbahir Kalesi. Kale müzeye gelen ziyaretçiler içeride, o dönemki koşullarda bir kale hayatında neler yaşanmışsa, ne olmuşsa onu burada görecekler. Nöbetçi kulübelerinden tutun, kale içindeki mutfak, silahlık, komuta kademelerinin odası, karargah alanı her şey yaşanılacak. Yani bir kale hayatında ne varsa o burada yaşanacak. Kilitbahir Kalesi Osmanlı kalelerini ve Osmanlı'daki kale hayatını anlatacak. Bu anlamda Kilitbahir Kalesi'nin çok özgün bir eser olduğunu düşünüyoruz. İnşallah 18 Mart törenlerinde kalenin açılışını yaparak yeni yüzüyle hizmete sunmayı düşünüyoruz."