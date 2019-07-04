Türkiye’nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi

Türkiye’nin ilk balon festivali Kapadokya’da başlarken, sabahın erken saatlerinde havalanan balonlar ilginç görüntüler oluşturdu.
Türkiye’nin ilk balon festivali Kapadokya’da 11 ülkeden 16 farklı şekilde balonun katılımı ile başladı. Bu sabah Nevşehir’in Ürgüp ilçesinden havalanan figürlü balonlar gökyüzünü şenlendirirken, bu anları ölümsüzleştirmek için ise yerli ve yabancı turistler festival alanına akın etti.
Sabahın ilk ışıklarıyla düzenlenen balon festivalini izlemek için gelen vatandaşlar, festivalin oldukça güzel olduğunu, bundan sonraki yıllarda da devam etmesi gerektiğini söylediler.
Kapadokya’da düzenlenen balon festivali, bu akşam Ürgüp’te "Night Glow Show" ve Aslı Güngör konseri ile devam edecek.