'Türkiye'nin geleceği için ne gerekiyorsa onu yaptık'

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen Doğan Grubunun 60. Kuruluş Yıl Dönümü Gala Gecesi'ne katıldı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, etkinlik alanına girişte Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve ailesiyle fotoğraf çektirdi.

Konuşmasında, pek çok sektörde faaliyet gösteren Doğan Grubunun 60 yıldır Türkiye için katma değer ürettiğini dile getiren Erdoğan, Aydın Doğan'a yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Erdoğan, Aydın Doğan'ın iş hayatının yeni nesillere örnek olacak bir başarı hikayesi olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"İlk şirketine 3 kişiyle başlayan Sayın Doğan, bugün 20 bin kişilik koca bir ailenin temsilcisidir. Anadolu'da kök salıp ardından Türkiye'nin değerli bir markası olmak, bunun da ilerisine giderek dünyanın tanıdığı bir marka haline gelmek, sadece şahsi bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye'nin de kazanımıdır. Aldığı ödüller, layık görüldüğü fahri doktoralar ve diğer uluslararası başarılarıyla kendisi bu 60 yılın her anını değerlendirmiştir. Sayın Doğan, başarılı bir iş adamı, iyi bir Kelkit ve Gümüşhane sevdalısı olduğu kadar takdire şayan bir hayır ve kültür sanat insanıdır. Kurduğu vakıf ile bu yönünü kurumsallaştırmıştır. Kendisinin 15 Temmuz darbe girişimindeki ilkeli ve sağlam duruşunun altını da özellikle burada çizmek istiyorum. Doğan Grubu medyadan çekilmiş olsa da kendisinin diğer alanlardaki çalışmaları ve yatırımlarıyla bu güçlü demokratik duruşu desteklemeyi sürdüreceğine inanıyorum."

"Hepimizin ortak sloganının 'önce Türkiye' olduğuna inanıyorum"

Türkiye'nin gelişme ve kalkınma mücadelesini Batı ülkelerinden farklı bir kulvarda yürüttüğünü vurgulayan Erdoğan, "Batı ülkelerinin bugünkü zenginliklerinin gerisinde asırlarca en acımasız şekilde devam ettirdikleri sömürü düzeni vardır. Biz ise işçinin hakkını alın teri kurumadan vermeyi emreden bir inancın ve kültürün mensupları olarak mücadelemizi yürüttük. Belki Batı ülkeleri kadar hızlı ve çok zengin olamadık ama hamdolsun tarihimizde en küçük bir leke olmadan bugünlere geldik." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin geçen 17 yılda makro ekonomiden temel hizmet ve yatırım alanlarına kadar her alanda gerçekleştirdiği dönüşümde hak ettiği yere biraz daha yaklaştığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye, dünyanın hemen her ülkesiyle ticaret yapan, güçlü bir üretim altyapısı bulunan, turizmde iddialı, eğitim öğretimde, sağlıkta, ulaştırmada, enerjide söz sahibi bir ülke durumuna gelmiştir. Bizim 2023 hedeflerimiz olarak ifade ettiğimiz gelişmişlik seviyesi, ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almaya doğru gidişimizin ifadesidir. Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olduğumuz günden beri her kişi ve kurumun kendi faaliyet alanında en özgür şekilde hareket edebilmesi için gayret gösterdik. Bu anlayışla hiçbir vesayet odağına fırsat vermedik. Türkiye'nin hayrı ve geleceği için ne gerekiyorsa onu yaptık. Hepimizin ortak sloganının 'önce Türkiye' olduğuna inanıyorum. Bu hassasiyetle çalışan herkes birbirinin rakibi değil, tam tersine tamamlayıcısıdır, destekleyicisidir. Biz, bu doğrultuda mücadeleye devam ediyoruz."

Türkiye'nin bugünlere gelmesinde Aydın Doğan gibi "adeta sıfırdan" başlayıp Doğan Grubu gibi küresel çapta değerler ortaya koyan iş insanlarının katkısı olduğunu anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Etrafıma baktığımda Sayın Doğan'ınkine benzer hikayeye sahip çok sayıda isim görüyorum. Bu başarılar elbette önemlidir, ama artık bize bunlar yetmiyor. Her alanda çok daha büyük yatırımlara, çok daha büyük üretimlere, çok daha büyük ihracatlara, çok daha büyük istihdamlara ihtiyacımız vardır. Ülkesine güvenerek, milletinin potansiyeline inanarak, ileriye doğru bir adım atan herkesle birlikte yol yürümeye, destek vermeye, imkan sağlamaya hazırız. Biz de terörle mücadele harekatlarımızla ekonomimize yönelik saldırılara karşı aldığımız tedbirlerle ülkemizin itibarını yükseltenlarımızla iş insanlarımıza güçlü bir zemin oluşturmaya çalışıyoruz. Akıl ve vicdan sahibi herkes, bizim dönemimizde Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte ekonomide de gerçek anlamda çağ atladığını kabul edecektir. Aksini iddia eden kişinin gözü ya husumetten ya bağnazlıktan kör olmuş demektir. Hedefimiz Türkiye'yi bölgesinin ve dünyanın en büyük devletlerinden, milletimizi de en müreffeh toplumlarından biri haline getirmektir. Evlatlarımıza, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmeleri için bırakacağımız en büyük miras, bu olacaktır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Doğan'ın onursal liderliğinde yoluna devam eden Doğan Grubunun gelecekte de Türkiye'nin iş ve kültür sanat dünyasının en önemli aktörlerinden biri olacağına inandığını ifade ederek, Doğan Grubunun 60'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

"Keşke daha fazla yatırım yapabilseydim"

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan da iş hayatına atılırken büyük hayaller kurduğunu belirtti.

Başta memleketi Kelkit ve Gümüşhane olmak üzere Türkiye'nin her yerinde yatırımı olan, istihdam sağlayan, devlete vergisini son kuruşuna kadar ödeyen, Türkiye'nin kalkınmasında tuzu-biberi olan insan olmak istediğini dile getiren Doğan, bu hayalinin hepsini gerçekleştiremediğini dile getirdi.

Doğan, "İçim keşkelerle dolu. Keşke daha fazla yatırım yapabilseydim, keşke daha fazla istihdam yaratabilseydim. Keşke güzel ülkemin topraklarında daha büyük ayak izleri bırakabilseydim." dedi.

Aydın Doğan, 60 yılda pek çok sektörde yer aldığını, Doğan Grubu olarak alınlarının açık olduğunu söyledi.

En fazla iftihar ettiği iki şey bulunduğuna dikkati çeken Doğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biri bu ülkede yıllarca en yüksek seviyede vergi (gelir vergisi) verenler arasına girmekti, 45 yıldır bunu devam ettiriyorum. Benim için vergisini dürüst vermeyen vatanseverlik sınavından geçemez. Bir iş adamının ülkesine yaptığı en önemli katkı vergi vermektir. İftihar ettiğim ikinci şey; vakıf olarak eğitime, sanata, kültüre yaptığımız katkılar. 60 yıl önce bu yola çıkarken kendi kendime bazı kurallar koymuştum. Bunlar sonradan şirketlerimizin anayasası oldu. Bu anayasanın en önemli maddesi şudur; bu ülkede kazandığımızı bu ülkeye yatırım olarak geri vermek."

Doğan, son vergi rekortmeni birincilik belgesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldığını sözlerine ekledi.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı ise Doğan ailesi olarak ülkede kazanılanı Türkiye'de yatırıma dönüştürmeyi ve ülkeye değer katmayı amaçladıklarını ifade etti.

Etkinlikte, gazeteci Cüneyt Özdemir'in hazırladığı Aydın Doğan'ın hayat hikayesinin anlatıldığı video sinevizyondan gösterildi.

İş, sanat, medya ve siyaset dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı programda, sanatçı Şevval Sam da sahne aldı.