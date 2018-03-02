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Türkiye'nin gazozları bu müzede sergileniyor

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, bazıları dolu 500 eski gazoz şişesi, düdük ve çizgi romanla oluşturduğu müze ile geçmişin çocukluk hatıralarını bugüne taşıyor.

02 Mart 2018 Cuma 16:25
Türkiye'nin gazozları bu müzede sergileniyor
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ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir'de gazoz, pişmiş toprak düdük ve çizgi roman temalarıyla oluşturulan müze, insanları geçmişe götürüyor.

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce oluşturulan Yunus Emre Kültür Merkezi Gazoz Kafe Müze'de çoğu dolu 500 eski gazoz şişesi bulunuyor.

Yarım asır önce Eskişehirspor adına piyasaya sürülen "ESES 1965 Gazozu" ve birçok kentin ismini alan gazozların sergilendiği müzede, 1941 yılında üretilen ve henüz kapağı açılmamış içecekler dikkati çekiyor.

Herhangi bir ticari amaç gütmeyen müzenin kafesinde oturan ziyaretçiler hem eski çizgi romanları okuyabiliyor hem de memlekete özgü üretilen gazozları inceleyebiliyor.

Odunpazarı Belediyesi Müzeler Sorumlusu Tuğçe Edizgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "sanatı her mekana taşıma" misyonuyla yola çıkarak gazoz müzesini kurduklarını söyledi.

Edizgil, Türkiye'nin birçok ilinden koleksiyonerlerin de arasında bulunduğu birçok kişi ve kurumdan toplanarak hazırlanan müzede yüzlerce gazozun bulunduğunu belirterek, "Ürünlerin arasında Samsun, Şanlıurfa, Erzincan, Ordu, Bodum, İzmir, Giresun, Trabzon gibi illerin adına çıkarılmış gazozlar bulunuyor. Yıllar önce o kentlere ait gazozların şu an burada sergilenmesi bizim için mutluluk verici." dedi.

"ESES 1965 gazozu"

Müze ve kafeye ilgiden memnun olduklarını ifade eden Edizgil, şunları dile getirdi:

"Müzenin oluşturulma aşamasında beni en çok heyecanlandıran bir Eskişehirli olarak 'ESES 1965 gazozu' oldu. O yıllarda üzerinde Eskişehirspor'un logosuyla çıkarılan farklı aromalarda birçok gazoz üretilmiş. Elbette şu an üretimi yapılmıyor bu ürünlerin. 1941 yılına ait gazozlar var. 77 yıllık gazozlar var. Yüzlerce çeşit markayı görebiliyorsunuz ve çoğunun üretimi artık yok. Vatandaşlarımız müzeyi ziyaret etmeye geldiğinde çok şaşırıyorlar. Kendi memleketlerine ait gazoz şişelerini gördüklerinde heyecanlanıyorlar ve bir gazoz şişesiyle öz çekim yapıyorlar. Tebessümü ve geçmişi hatırlamayı bir arada onlara yaşattığımız için bizlere teşekkür ediyorlar."

Edizgil, tüketim tarihi geçmiş olmasına rağmen özenle muhafaza edilmiş gazozları görmek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu dile getirerek, "Belki de çocukluğunuzda bakkalınızdan aldığınız fakat günümüzde üretilmeyen bir şişeye burada rastlayacaksınız. Ziyaretçilerimizi müzemiz ile kafesine bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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