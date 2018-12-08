"Türkiye'nin farklı illerinde Özbekistan'ı tanıtacağız"

ANKARA (AA) - Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, ilerleyen günlerde büyükelçiliğin katkıları ve Özbek öğrencilerin katılımıyla Türkiye'nin farklı illerinde Özbekistan'ı tanıtacaklarını belirtti.

Büyükelçi Azamhocayev'in ev sahipliğinde Özbekistan Anayasa Günü dolayısıyla elçilikte düzenlenen programa, Samsun, Konya, Bursa, Eskişehir ve Karabük gibi Türkiye'nin farklı şehirlerinde eğitim gören Özbek öğrenciler katıldı.

Özbekistan devlet marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Özbek öğrencilerle bir araya gelen Büyükelçi Azamhocayev, burada yaptığı konuşmada, Özbekistan Anayasasının tarihini, kabul ediliş sürecini ve önemi anlattı.

Azamhocayev, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ikili ilişkilerin önemine işaret ederek, "İlerleyen dönemde Türkiye'nin farklı illerinde büyükelçiliğin katkıları ve Özbek öğrencilerin katılımıyla Özbekistan'ı tanıtacağız. Özbekistan tanıtım toplantısı ve programlar düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Program sonunda öğrencilere Özbek pilavı ve çeşitli Özbek tatlıları ikram edildi.