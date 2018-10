Türkiye'nin Endonezya'daki afetzedelere yardımları yola çıktı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin Endonezya'da yaşanan afetin ardından hazırladığı yardım malzemeleri, bugün iki askeri kargo uçağı ile bölgeye gönderildi.

Türk Kızılayı Uluslararası Programlar Müdürü Alper Uluca, yardım malzemelerinin uçaklara yüklendiği Etimesgut Askeri Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, Endonezya'da meydana gelen deprem ve ardından yaşanan tsunaminin bölgede yaklaşık 1500 kişinin can kaybına, yüzlerce kişinin yaralanmasına ve yaklaşık 600 bin kişilik bir nüfusun etkilenmesine yol açtığını kaydetti.

Türk Kızılayı olarak afetin ardından 24 saat içerisinde, 2 uzman personelin afet bölgesine ulaştırıldığı bilgisini veren Uluca, "Arkadaşlarımızın afet bölgesinde gerçekleştirdiği acil ihtiyaç tespitleri çerçevesinde bugün iki kargo uçağımızla 250 çadır ve bin uyku tulumundan oluşan yardım malzememizi ulaştırıyor olacağız. 3 personelimiz de bu uçakla bölgeye geçecekler. Toplam 5 personelimizle orada ihtiyaç sahiplerine yardım malzemesi dağıtımını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Farklı kalemlerde ihtiyaç oluşması halinde hem Türkiye'den sevkiyatının hem de bölgeden satın alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtımının gerçekleştirileceğine işaret eden Uluca, "Bu çadır ve yardımlarımızla ortalama 1500-2 bin afetzedenin acil barınma ihtiyacını ilk aşamada karşılıyor olacağız. Şu an için Endonezya makamlarıyla beraber belirlenen ilk yardım malzemeleri sadece barınma ihtiyacına karşılık çadır ve uyku tulumuydu. O yüzden ilk etapta bu malzemeleri sevk ediyoruz ama farklı malzeme kalemleri olursa yine sevkiyatlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

İki kargo uçağına yüklenen çadır ve uyku tulumları, afetin yaşandığı Sulawesi Adası'nın Palu bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}