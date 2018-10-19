'Türkiye'nin en kapsamlı serbest ticaret anlaşması Singapur ile imzalandı'

ANKARA (AA) - AHMET FURKAN MERCAN - Türkiye'nin Singapur Büyükelçisi Murat Lütem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesinde olduğunu, son yıllarda Türkiye ve Singapur arasında başbakanlar seviyesinde karşılıklı ziyaretler yapıldığını belirterek bakanlar seviyesinde de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ağustosta Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Singapur'da çeşitli temaslarda bulunduğunu hatırlattı.

Lütem, siyasi ilişkilerin sağlam temellere dayandığını ve iki ülkenin karşılıklı olarak birbirlerini "yakın ortak" gördüğünü dile getirdi.

"1 milyar dolarlık ticaret hacmimiz potansiyelin çok altında"

2 ülkenin dünyaya bakış açıları ve temel dinamikler konusunda da benzerlik gösterdiğinin altını çizen Lütem, Sinagpur'la birçok alanda hemfikir olduklarını kaydetti.

Lütem şu değerlendirmede bulundu:

"Terörle mücadeleden uluslarası ilişkilerde hukukun üstünlüğüne bağlı kalınmasına, uluslararası teşkilatlarda birlikte hareket etmeye kadar pek çok konuda hemfikiriz ve iş birliği içindeyiz. Biz, Singapur'un bölgesinde ve hatta ötesinde sahip olduğu ağırlığı iyi biliyoruz. Singapur da Türkiye'yi aynı şekilde görüyor. Singapur'un Avrupa'daki çok az sayıdaki mukim Büyükelçiliğinden birinin de Ankara'da olması bunun bir göstergesi."

Ticari ilişkilerin eskisine göre daha iyi bir noktaya gelmesine rağmen hala istenilen seviyede olmadığına işaret eden Lütem, "Takriben 1 milyar dolar olan ticaret hacmimiz potansiyelin hala çok altında." dedi.

Büyükelçi Lütem, "Bu düşünceyle, temeli Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde atılan Türkiye – Singapur Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 2015 yılında imzalandı ve onay süreçlerinin tamamlanmasını müteakip anlaşma 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Ülkemizin bugüne kadar en kapsamlı serbest ticaret anlaşması Singapur ile imzalandı. Anlaşmayla ikili ticaretimizin zaman içinde kayda değer oranda artmasını sağlayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"İş insanlarımız Singapur’u yakından incelesinler"

Lütem, yatırımcılık konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Singapur'un yatırımlar konusunda büyük potansiyel barındırdığına dikkat çekti.

"Türk iş insanları Singapur'u yakından incelesinler." çağrısında bulunan Lütem, birçok uluslararası şirketin Singapur üzerinden Güneydoğu Asya'ya açıldığına vurgu yaptı.

Lütem, dünyanın ikinci büyük ticari limanına ev sahipliği yapan Singapur'da, yatırım konusunda henüz istifade edilmemiş birçok fırsat bulunduğunu aktararak şöyle konuştu:

"Gerek ticaret, gerek yatırımlar konusunda iki ülke arasında çok büyük bir potansiyel var. Bunun bir kısmı hayata geçirilmiş durumda ama kanaatimce karşılıklı olarak istifade edilmemiş daha çok fırsat var. Singapur ticaret ve yatırımcılık alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Dünyanın ikinci büyük ticari limanı Singapur’da. Dünyanın en büyük varlık fonlarından biri de Singapur devletinin. Singapur’da yatırım yapmak veya bir işletme kurmak çok kolay. Bu açılardan iş insanlarımızın Singapur’u yakından incelemelerini tavsiye ederim. Singapur’u küçük iç piyasasıyla görmemek gerekir. Singapur’u, bulunduğu bölgenin başlıca ticaret ve yatırım üssü olarak algılamak ve buna göre bir strateji geliştirmek iş dünyamız için kanaatimce daha doğru olur. Singapur üzerinden Güneydoğu Asya’ya açılmak çoğu uluslararası şirketin de izlediği bir yol."

Singapurlu şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarına da değinen Lütem, bu yatırımların özellikle liman işletmesi, gıda, alışveriş merkezlerinde ortaklık, hazır giyim, emlak ve finans sektöründe olduğunu söyledi.

Lütem, Türkiye ekonomisinin sunduğu fırsatların yakından takip edildiğini belirterek, "Singapur Varlık Fonu ve bir ortak yatırımcısı sadece birkaç ay önce çok büyük bir holdingimize ait bir grubun hisselerinin bir kısmını 200 milyon dolar yatırımla satın aldı." dedi.

"Singapurlular kültür turizmine ilgi duyuyorlar"

Lütem, Singapur'un yüzölçümü olarak küçük olmasına rağmen kuvvetli ekonomi, güvenilir ortaklık, profesyonel çalışma kültürü ve hukuku ilke edinmesiyle dünyada önemli bir ülke konumunda yer aldığını dile getirdi.

Çevre konusundaki duyarlılıkları kapsamında sakız yasağı gibi çeşitli uygulamalarla hayat kalitesinin de yüksek olduğuna değinen Lütem, ülkede aynı zamanda dünyanın en iyi eğitim sistemlerinden birinin uygulandığını söyledi.

Lütem, Singapur halkının Türkiye'yi tahmin edildiğinden daha iyi tanıdığına işaret ederek, "Türkiye'yi, hem Avrupalı hem de Asyalı kimliği bağlamında tarih ve kültür açısından ilginç buluyorlar." dedi.

Türk yemeklerinin de çok sevildiğini kaydeden Lütem, İstanbul'u ziyaret edenlerin bu şehre hayran kaldığını belirtti.

Büyükelçi Lütem "Türkiye'yi ziyaret ettiklerinde pek çok Singapurlu İstanbul'a ilaveten Kapadokya'ya da gidiyor Efes'e de. Singapurlular deniz turizmi değil kültür turizmine ilgi duyuyorlar." dedi.