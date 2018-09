Türkiye’nin en güçlü 50 kadın CEO’su ödüllerini aldı

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Yarınların, kadınların açacağı yepyeni yollarla çok daha heyecan verici olacağına inancımızla, kadınları destekleyen uygulama ve sosyal projelerimize devam edeceğiz.” dedi.

Capital ile Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda gerçekleştirilen yeni dönemin ilk CEO Club buluşması kapsamında düzenlenen 50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi ve Ödül Töreni'ne, Türk iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.



Burada bir selamlama konuşması yapan Şahin, kadının en önemli liderlik becerilerinden birinin değiştirme ve dönüştürme gücü olduğunu belirterek, geleceği dönüştürmenin kadınların elinde olduğunu söyledi.



Kadınların attığı her cesur adımın, dünyayı çok daha güzel bir hale getireceğine inandığını ifade eden Şahin, “Kadınların her sektörde istihdama eşit katılımın artırılması noktasında, hayatın hemen her alanını hızla dönüştürüp değiştiren dijitalleşme ve teknoloji, Türkiye de dahil olmak üzere dünyadaki tüm ülkelere tarihi birer fırsat tanıyor. Kadının en önemli liderlik becerilerinden biri değiştirme-dönüştürme gücü. Geleceği dönüştürmek, işte tam da bu yüzden kadınların elinde. Vodafone olarak biz de, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de kurum içinde ve dışında, kadınların güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz.” diye konuştu.



Telekom sektöründe kadın çalışan oranının yüzde 23 olduğunu dile getiren Şahin, Vodafone’da bu oranın yüzde 42 düzeyinde olduğunu söyledi.





- “Yarınlar kadınların açacağı yepyeni yollarla çok daha heyecan verici olacak”





Vodafone Türkiye’nin kadınların iş yaşamında daha fazla yer alması için çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:



“Yarınların, kadınların açacağı yepyeni yollarla çok daha heyecan verici olacağına inancımızla, kadınları destekleyen uygulama ve sosyal projelerimize devam edeceğiz. Ayrıca var gücüyle, kadınların eşit katılımıyla şekillenecek bir yarın için çalışanlar olduğunu biliyorum. Bu noktada, kadınların yönetim kurullarında eşit temsile kavuşması için önemli faaliyetler yürüten Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’ne ve kadınların kalkınmasının, toplumun kalkınması anlamına geldiğinden hareketle bu derneğe katkı sunan ve bugün bazıları bizlerle bir arada olan iş dünyasının değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum.”





- “Biz kadınlar kalplerimizi daha iyi duyabiliyoruz”





Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, günümüzde dünyada kadın empatisine ihtiyaç duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Ayrışmanın arttığı, korku ve nefretin kol gezdiği dünyamızda, aklın değil kalbin önderliğine ihtiyacımız var. İnsanlık için yeni bir çıkış, yeni bir düzen tanımlamak ancak kalbin bilgeliğive aklın yardımıyla mümkün. Yaradılış olarak biz kadınlar kalplerimizi daha iyi duyabiliyoruz. Onun için sezgilerimiz daha kuvvetli. Empati yapabilme yeteneğimiz daha yüksek ve daha iyi dinleyicileriz. Bugün herkesin kendi doğrusunu anlatmak için bağıra bağıra konuştuğu bir dünyada aslında ihtiyacımız olan özellikler de bunlar. Empati, daha iyi dinleyebilme ve karşındakini anlama gücü. Ancak kalbin liderliği insanın ben bilincini biz bilincine dönüştürebilir. Toplumda gerekli olan dönüşüm ancak kadının kendi gücünü fark etmesi, kalbinin sesini duyabilmesi ve kalbin öncülüğünde lider olabilme cesaretini gösterdiğinde sağlanacak.”





- “Türkiye’ye uzun dönemli bir vizyonla bakıyoruz”







Etkinlik, tüm zorlukları aşarak tepe yönetime gelen kadınların farkı nasıl yarattıklarını anlattıkları “Liderler Oturumu” ile devam etti. Oturumun moderatörlüğünü ise P&G Türkiye ve Kafkaslar Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu yaptı.



Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Aylin Somersan-Coqui, Türkiye’nin potansiyeline inandıklarını belirterek, “Sigorta bilincini artırmak istiyoruz ama kolay bir dönem değil. Hedefimiz yeni nesil sigortacılığın öncülüğünü yapmak ve sürdürülebilir şekilde büyümeye devam etmek. Volatil zamanlardan geçiyoruz ama Türkiye’deki genç popülasyon ve potansiyel inanılmaz yüksek. Türkiye’ye uzun dönemli bir vizyonla bakıyoruz.” diye konuştu.



Allianz’ın son 5 senede Türkiye’ye 1 milyar avro yatırım yaptığını hatırlatan Somersan-Coqui, şirketin Türkiye’deki faaliyetlerini sürdüreceğini kaydetti. Küresel şirketlerin çoğu gibi Allianz’ın da inovasyon ve girişimcilikle ilgili çalışmalara odaklandığını dile getirerek, sosyal sorumlulukla ilgili yenilikleri de sürdüreceklerini söyledi.

Citibank Türkiye Genel Müdürü Serra Akçaoğlu da, küresel yatırımcıların Türkiye’ye doğrudan yatırım yapması için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Brightstar Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Ela Çubukçu ve Danone Türkiye Entegrasyon ve Danone Su Genel Müdürü Gamze Çuhadaroğlu da şirketleri ve şirketlerinin çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.







- Kadın CEO’lar ödüllerini aldı





Oturumun ardından 50 Güçlü Kadın CEO ödül töreni gerçekleştirildi.



Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen ve 2017 yılı cirolarına göre belirlenen Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su sıralamasında liderlik koltuğuna oturan isim, 9,1 milyar TL ciroyu ve 2 bin 500 kişilik ekibi yöneten Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Aylin Somersan Coqui oldu.



Listede, ikinci ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, üçüncü ise MV Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ebru Dorman olurken, Brightstar Türkiye Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Ela Çubukçu dördüncü, Philips Ortadoğu ve Türkiye CEO’su Özlem Fidancı ise beşinci olarak yer aldı.



Kadın CEO’ların ödüllerini almasıyla devam eden toplantı, hatıra fotoğrafı çekimleriyle sona erdi.