Türkiye'nin en büyük termal kenti kuruluyor

ANKARA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN - Afyonkarahisar'da 700 bin metrekarelik alana inşa edilecek termal kentte, günde yaklaşık 4 bin kişi hizmet alacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Kahramankazan Belediyesinin iş birliğiyle uluslararası standartlarda hizmet verecek termal sağlık ve kongre kümelenmesi kurulması için çalışma başlatıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gaziler başta olmak üzere, gaziler ve şehit yakınlarının yanı sıra yaşlıların bakım ve rehabilitasyonlarının yapılabileceği merkezlerin oluşturulması için çalışmalar başlatıldığını söyledi.

Bu kapsamdaki merkezlerden birinin Kahramankazan'da oluşturulacağını belirten Erdöl, projeye Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesinin de teknik ve bilimsel destek vereceğini aktardı.

Söz konusu termal kentte, tıbbi uygulamaların yanı sıra geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının da yapılacağını anlatan Erdöl, merkezde termal havuzların, sosyal faaliyetlerin yapılabileceği yerlerin de bulunacağını ifade etti. Erdöl, akupunktur, çamur ve sülükle tedavi gibi yöntemlerin de kullanılacağını belirtti.

Prof. Dr. Erdöl, termal kentlerden bir diğerinin ise Afyonkarahisar'da kurulacağını dile getirerek, buranın Türkiye'nin en büyük termal kenti olacağını bildirdi. Erdöl, söz konusu termal kentlerin bir merkezden ziyade şehir konseptinde olacağını belirterek, "Tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yapılacak, alışveriş yerleri bulunacak, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların yapılabileceği konferans salonları olacak. Türkiye, termal kentler ile dünyaya örnek bir projeye imza atacak. Burası, yurt içi ve yurt dışı sağlık turizmine büyük katkı sağlayacak." dedi.

"Günlük 4 bin kişiye hizmet verilecek"

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak da Türkiye'de sağlıkla ilgili balneoterapi ile kongre ve toplantıların küçük merkezlerde yapıldığını ve bu hizmetlerin istenilen düzeyde olmadığını belirtti.

Türkiye'nin termal su kaynakları açısından zengin olduğunu vurgulayan Solak, "Termal suyun bulunduğu bir ortamda bu farklı hizmetleri entegre olarak yeni bir anlayışla binlerce insana sunabilmek, büyük ölçekli toplantıları yapabilmek, dinlenmek için yeni bir kent örneği olarak 'Termal Kentler ve Talassoterapi Merkezi' kurulacak." dedi.

Solak, termal kentlerin, termal suyun kullanıldığı, çeşitli hizmetlerinin birlikte sunulduğu, büyük ölçekli kongre ve toplantıların yapıldığı, dinlenme ve zindelik yönünden hoşça vaktin geçirildiği, alışveriş merkezlerinin de bulunduğu geniş ölçekli hizmet mekanları olacağını anlattı.

Afyonkarahisar'ın Ege Bölgesi'nin ortasında kavşak noktasında yer aldığını, zengin bir tarihinin ve termal sağlık turizmi açısından alt yapısının güçlü olduğunu vurgulayan Solak, "Güçlü bir tıp fakültesine sahip olan kent, bu özellikleriyle termal şehir yapılanmasına çok uygun." diye konuştu.

Prof. Dr. Solak, termal kent projesinin 700 bin metrekarelik geniş bir alana uygulanacağı bilgisini vererek şunları kaydetti:

"Burası, Türkiye'nin en büyük termal kenti olacak. Kentte günde 3 bin 500-4 bin kişiye, balneoterapi ve hidroterapi sağlık hizmetleri, kür hizmetleri, SPA ve Wellness hizmetleri, ergoterapi ile yaşlı bakım hizmetleri üst düzeyde ve geniş ölçekte sunulacak. Toplum hayatına uyum gösteremeyen kişi ve grupların tedavi edici yaklaşımlarla kendine bakım, iş ve uğraşı aktivitelerine katılımı sağlanarak, sağlık, iyi olma hali ve yaşam kaliteleri artırılacak.

Öte yandan, yerel ürünler çarşısında termal kentte kalanlara ve günübirlik ziyaretçilere ilimizin yerel ürünleri satışa sunulacak. Kongre merkezinde her türlü toplantıya ev sahipliği yapılacak. Bölgenin özelliğini taşıyan restoranlarda bölgenin mutfak kültürü, damak lezzeti sunulacak.

Termal kentte, bir taraftan rehabilite edici çeşitli termal ve sağlık hizmetleri sunulurken, diğer taraftan dinlenme, zinde kalma, termal imkanlar, hobi ve eğlence imkanları ile alışveriş hizmetleri aynı kent ortamında verilecek."