Türkiye'nin en büyük bowling salonuna yoğun ilgi
Samsun'da, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları öncesi yapımı tamamlanan, 38 hat ile Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük bowling salonunda 2019 yılında yaklaşık 200 bin kişi bowling oynadı.
SAMSUN (AA) - Samsun'da, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları öncesi yapımı tamamlanan bowling salonuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan ve 2017 yılında kullanıma açılan bowling salonu, 38 hat ile Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük salonu konumunda bulunuyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların bowlinge katılımlarından memnun olduklarını söyledi."Herkesin sevdiği bir spor"
Bowlingin engelli çocukların sosyalleşmeleri açısından önemli bir spor olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Engelli ve engeli bulunmayan çocuklarla okullar arası turnuvalar yapıyoruz. Engelli çocuklar, bowlingde akranlarına fark da atabiliyor. Geçen yıl burada yaklaşık 200 bin kişi bowling oynadı." ifadelerini kullandı."Profesyonel sporcular yetiştirmek için çalışıyoruz"
Bowlinge ilginin artması ve profesyonel sporcular yetiştirmek için çalıştıklarını dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük salonu olan tesiste Türkiye ve Avrupa'da derece yapacak sporcular yetiştirmek istiyoruz. Federasyonun bu bağlamda çok desteğini görüyoruz. İlerleyen günlerde burada Türkiye ve Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği de yapacağız. Bu salonun cıvıl cıvıl işlemesini, gençler, vatandaşlarımız tarafından doldurulup kullanılmasını istiyoruz."