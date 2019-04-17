Türkiye'nin dört bir köşesinden eğitimden karelere ödül

ANKARA (AA) - Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir köşesinden katılımın olduğu "Eğitimden Bir Kare" fotoğraf yarışmasının ödül töreni ve sergi açılışı yapıldı.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliği ile düzenlenen yarışmaya 950 kişi, 2 bin 185 fotoğraf ile katıldı. Jürinin değerlendirmesi sonucu 4 fotoğraf dereceye girdi ve 50 fotoğraf da sergilenmeye değer bulundu.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, törendeki konuşmasında, yarışmayı, medeniyet değerlerini ihya etmek, kültürel mirası yarınlara aktarmak, sanatçılarla sendikayı tanıştırmak ve tüm objektifleri eğitime odaklamak için düzenlediklerini ifade etti.

Fotoğrafın yeri geldiğinde daha adil bir dünyaya giden yolları aydınlattığını belirten Yalçın, "Biz Halepçe katliamını, Bosna'daki soykırımı, Filistin'deki direnişi, 15 Temmuz direnişini, Afrika'da, sömürgecilik kıskacında açlık, sefalet ve ölümle pençeleşen insanların hayata tutunma gayretlerini, öfkemizi, isyanımızı fotoğraflar üzerinden görür, okur ve anlamlandırırız." değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğrafın bazen hakikati örtüp gerçeği gizlediğine de işaret eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Bunun en kanlı örneğini, bir milyon masum Iraklı kardeşimizin katledilmesinin bahanelerinden biri olan petrole bulanmış karabatak kuşunun çaresizliğinin resminde gördük. Fotoğraflarla olayları köpürtenlere, doğru bilgiyi örtbas edenlere, gerçeklerin yüzünü örtenlere karşı bizim de fotoğraflarla hakikati haykırmamız, doğruları ortaya koymamız, toplumsal vakaları kare kare bütün boyutlarıyla ortaya çıkarmamız lazım.

Fotoğraf, kötünün elinde yanıltıcı ve öldürücü bir silah olduğu sürece, biz de bu çarpıklığa ve kötülüğe karşı iyiliğin bir yönünü, niteliğini ortaya koymanın bir veçhesi, hakikatin bir çehresi olarak sahiplenmeli ve bunu devam ettirmeliyiz."

Yarışmanın jüri üyeliğini fotoğraf sanatçısı, doğa ve yaban hayatı uzmanı Tansu Gürpınar, Foto Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Oğuz Gümrükçü, fotoğraf sanatçısı, araştırmacı-yazar Tekin Ertuğ, fotoğraf sanatçısı, Kapadokya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği Başkanı Sami Türkay yaptı.

Törende, Kastamonu'dan "Okumak İstiyorum" fotoğrafıyla Müyesser Ayvaz'a Mehmet Akif İnan Özel Ödülü, İzmir'den "İlk Notalar" fotoğrafıyla Dilek Kuzu'ya üçüncülük, Malatya'dan "Öğretmen" isimli fotoğrafıyla Akif Özbildirici'ye ikincilik, Malatya'dan "Milli Eğitim" isimli fotoğrafıyla Fuat Yetkin'e birincilik ödülü takdim edildi.