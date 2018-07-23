Türkiye'nin büyük projeleri İzocam ile yalıtılıyor

İSTANBUL (AA) - İzocam, Türkiye'nin en önemli projelerine uzmanlığıyla hizmet sunmaya ve yalıtım ürünleri temin etmeye devam ediyor.

İzocam'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, son dönemde Ankara, Aydın ve Adana'nın önde gelen projelerine her ihtiyaca uygun ürün ve çözümleri ile imza atmaya devam etti.

Ankara Etlik Hastanesi, İncirliova Jeotermal Santrali ve Adana'da inşa edilen 01 Burda AVM gibi marka projelerin yalıtımında, kalitesi, satış öncesi ve sonrası sağladığı hizmetin güvenirliği ve uzmanlığı nedeniyle İzocam ve ürünleri tercih edildi.

Türkerler İnşaat tarafından inşasına devam edilen ve 1 milyon 215 bin metrekarelik bir alana yayılan Ankara Etlik Hastanesi, 2020 yılında tamamlanacak. Proje için tercih edilen İzocamflex, İzocam cam yünü boru, İzocam cam yünü klima levhası ve İzocam cephe levhası, İzocam bayileri Timeks ve Entaş tarafından temin edildi. Projenin cephe uygulamaları Ankara Alüminyum, mekanik tesisat uygulamaları ise Aemec Mekanik, Atakon, Isımas ve Ertek firmaları tarafından gerçekleştirildi. 500 bin metrekare İzocamflex ve cam yünü klima kanalı levhası, 1 milyon metre İzocam cam yünü boru ve 100 bin metrekare İzocam taş yünü cephe levhasının kullanıldığı projeye, İzocam tarafından mühendislik ve proje yönetim desteği de verildi.

3 S Kale Enerji AŞ tarafından inşaatı gerçekleştirilen, 50 MW'lik İncirliova Jeotermal Santrali projesinde 30 bin metrekarelik İzocam taş yünü sanayi şiltesi kullanıldı. Projenin malzemeleri, İzocam bayisi Himerpa tarafından temin edildi. Projenin uygulaması ise Teknopur AŞ firması tarafından gerçekleştirdi. Projeye İzocam tarafından yalıtım mühendisliği desteği verildi.

Adana'da inşa edilen 65 bin metrekare alan üzerine kurulu 01 Burda AVM’nin klima ve tesisat yalıtımında 35 bin metre İzocam taş yünü boru, 20 bin metrekare İzocamflex kauçuk klima kanalı levhası ve 30 bin metre İzocamflex kauçuk boru ürünleri kullanıldı. Esas Gayrimenkul tarafından inşası gerçekleştirilen projenin yalıtım malzemeleri, İzocam bayisi Timeks tarafından temin edildi. Projenin uygulaması ise Birleşim Mekanik firması tarafından gerçekleştirildi. İzocam tarafından, projeye yalıtım mühendisliği ve proje yönetimi desteği verildi.