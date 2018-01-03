Türkiye'nin Bosna Hersek'te açtığı meslek kursları

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle Mostar'da açılan meslek kursları yeni mezunlarını verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Bosna Hersek'in Mostar şehrinde yürütülen meslek ve sanat kurslarında geçtiğimiz yıl ekim-aralık döneminde düzenlenen 3 aylık kurslarda eğitim gören 194 kursiyer sertifikalarını aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Mostar Başkonsolosu Zerrin Kandemir, Mostar ve Kayseri'nin kardeş şehir protokollerinin kağıt üzerinde kalmamasından memnuniyet duyduğunu belirterek, iki ülke arasında köprü vazifesi gören bu tür çalışmaların önemine değindi.

Sergide ekim-aralık ayları arasında KAYMEK Mostar Atölyesi ve Mostar Yunus Emre Enstitüsü ile Konjic, Stolac, Donja Dreznica ve Gubavica gibi bölgelerde verilen Ebru Sanatı, Brezilya Nakış Teknikleri, Kırkyama ve Kağıt Telkari kurslarına katılan 194 kursiyerin 350 civarında eserinin sergilendiği kaydedildi.

Törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik de katıldı.