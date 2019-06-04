Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde bayramlaşma

ABUJA (AA) - Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, Ramazan Bayramı dolayısıyla Nijerya'nın başkenti Abuja'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bayramlaştı.

Büyükelçi Ulueren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nı büyükelçilik mensupları ve vatandaşlarla kutlama fırsatı buldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Türk Hava Yollarının (THY) birkaç hafta sonra Lagos ve Abuja'dan sonra Nijerya'nın Port Harcourt liman kentine de yolcu taşıyacağı bilgisini veren Ulueren, "THY'nin Kano'ya da kargo uçuşları var. Bu da Nijerya'da dört noktaya uçuş demek. Milli havayolumuzun Afrika'daki başarıları göğsümüzü kabartıyor. Yeni İstanbul Havalimanı'mız ise Abuja'daki temaslarımızda büyük gurur kaynağımız. Ülkemizin Afrika'daki başarıları devam ediyor." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Ulueren ayrıca, "Aramızda iş adamları da vardı. Nijerya'da üstlendikleri kamu işlerini anlattılar. Yakında açılacak, başarıyla gerçekleştirecekleri bir elektrik dağıtım merkezinin müjdesini verdiler, gurur duyduk." dedi.



Etkinlikte ikramın ardından konuklarla bayramlaşan Büyükelçi Ulueren, onlarla sohbet etti.