Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde bayramlaşma

ABUJA (AA) - Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, Ramazan Bayramı dolayısıyla Nijerya'nın başkenti Abuja'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bayramlaştı.
Büyükelçi Ulueren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nı büyükelçilik mensupları ve vatandaşlarla kutlama fırsatı buldukları için mutlu olduklarını söyledi.
Büyükelçi Ulueren ayrıca, "Aramızda iş adamları da vardı. Nijerya'da üstlendikleri kamu işlerini anlattılar. Yakında açılacak, başarıyla gerçekleştirecekleri bir elektrik dağıtım merkezinin müjdesini verdiler, gurur duyduk." dedi.
Etkinlikte ikramın ardından konuklarla bayramlaşan Büyükelçi Ulueren, onlarla sohbet etti.