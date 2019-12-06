Türkiye’nin 81 ilinde aynı anda Toplu Bakım Günü
- TürkTraktör'ün markası New Holland, "Türkiye'de ilk kez aynı anda" düzenlediği Toplu Bakım Günü’nde yaklaşık 4 bin çiftçiyi ağırladı
İSTANBUL (AA) - Traktör markası New Holland, Türkiye’nin 81 ilinde aynı anda Toplu Bakım Günü gerçekleştirdi.
TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör'ün markası New Holland, "Türkiye'de ilk kez aynı anda" düzenlediği Toplu Bakım Günü’nde yaklaşık 4 bin çiftçiyi ağırladı.
81 ilde 107 farklı noktaya yaptıkları köy ziyaretleriyle New Holland uzmanları, gün boyunca toplam 3 bin 500 traktörün yakıt filtre değişimi, 20 nokta kontrolünü ücretsiz şekilde yaparken; traktörlerin daha verimli çalışmasını sağlayacak birçok bakım ve onarımı da gerçekleştirdiler.
- Türkiye'nin tüm bölgelerinden yoğun ilgi
New Holland Toplu Bakım Günü'ne en çok ilgiyi ise Aydın ilindeki çiftçiler gösterdi. Aydın'ı Adıyaman, Antalya, Şanlıurfa, Konya illeri takip etti. New Holland uzman ekipleri sadece bu 5 ilde tam 635 adet traktörün bakımını sağladı.
Etkinlik esnasında farklı illerde renkli sahnelerle de karşılaşıldı. Bakıma katılan en eski traktörün 1972 yılına ait olduğu Toplu Bakım Günü’ne, çiftçiler ve çocukların katılımının yüksek olduğu ve tüm detayları öğrenmeye çalıştıkları dikkati çekti. Türkiye genelinde yoğun ilgiyle karşılanan etkinliğin, katılımcıları mutlu ettiği gözlemlendi.
Ülke geneline yayılan 500’e yakın satış sonrası teşkilatıyla Türkiye’nin en geniş servis ağına sahip olan TürkTraktör, lider markası New Holland’ın bu özel bakım günüyle, koşulsuz ve üstün müşteri memnuniyeti odağıyla her an çiftçilerin yanında olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.
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