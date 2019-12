İSTANBUL (AA) - Traktör markası New Holland, Türkiye’nin 81 ilinde aynı anda Toplu Bakım Günü gerçekleştirdi.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör'ün markası New Holland, "Türkiye'de ilk kez aynı anda" düzenlediği Toplu Bakım Günü’nde yaklaşık 4 bin çiftçiyi ağırladı.

81 ilde 107 farklı noktaya yaptıkları köy ziyaretleriyle New Holland uzmanları, gün boyunca toplam 3 bin 500 traktörün yakıt filtre değişimi, 20 nokta kontrolünü ücretsiz şekilde yaparken; traktörlerin daha verimli çalışmasını sağlayacak birçok bakım ve onarımı da gerçekleştirdiler.



Yıl boyunca aralıksız çalışan traktörlerin belirli periyotlarda bakımlarının yapılarak, yeni döneme hazırlanması güvenli kullanımın ve üretimde verimliliğin en temel unsuru. Bundan hareketle hayata geçirilen Toplu Bakım Günü’nde, bilinçli ve güvenli tarımın en önemli araçlarından biri olan traktörlerin kontrolleri yapılırken, önleyici bakım faaliyetleri için de tavsiyelerde bulunuldu.

- Türkiye'nin tüm bölgelerinden yoğun ilgi





New Holland Toplu Bakım Günü'ne en çok ilgiyi ise Aydın ilindeki çiftçiler gösterdi. Aydın'ı Adıyaman, Antalya, Şanlıurfa, Konya illeri takip etti. New Holland uzman ekipleri sadece bu 5 ilde tam 635 adet traktörün bakımını sağladı.



Etkinlik esnasında farklı illerde renkli sahnelerle de karşılaşıldı. Bakıma katılan en eski traktörün 1972 yılına ait olduğu Toplu Bakım Günü’ne, çiftçiler ve çocukların katılımının yüksek olduğu ve tüm detayları öğrenmeye çalıştıkları dikkati çekti. Türkiye genelinde yoğun ilgiyle karşılanan etkinliğin, katılımcıları mutlu ettiği gözlemlendi.



Ülke geneline yayılan 500’e yakın satış sonrası teşkilatıyla Türkiye’nin en geniş servis ağına sahip olan TürkTraktör, lider markası New Holland’ın bu özel bakım günüyle, koşulsuz ve üstün müşteri memnuniyeti odağıyla her an çiftçilerin yanında olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.