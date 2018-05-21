Türkiye'den Venezuela'daki seçimlere ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığından, dün Venezuela'da düzenlenen devlet başkanlığı ile eyalet ve belediye meclis seçimlerinin huzur ve barış ortamı içinde sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'da dün gerçekleşen devlet başkanlığı ile eyalet ve belediye meclis seçimlerinin huzur ve barış ortamı içinde sonuçlanmış olmasından büyük memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Seçim sonuçlarının, Venezuela’da barış ve istikrarın daha da güçlenmesine ve Venezuela halkının refahının artmasına vesile olmasını temenni ediyoruz. Türkiye bu yeni dönemde, Venezuela ile ilişkilerini her alanda geliştirmek için çaba göstermeyi ve dost Venezuela halkı ile hükümetini desteklemeyi sürdürecektir."

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena, yaptığı açıklamada, seçimlere yüzde 46'nın üzerinde katılımın sağlandığını ve 8 milyon 300 binden fazla oyun sayıldığını belirtmişti. Lucena, 5 milyon 800 binden fazla oy alan mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yaklaşık yüzde 68 oy oranı ile yeniden devlet başkanı seçildiğini açıklamıştı.