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Türkiye'den KKTC Geçitkale Havalimanı'na ilk İHA havalandı
Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu İHA, KKTC Geçitkale Havaalanı'na gitmek üzere havalandı.
Genel 16.12.2019, 09:02
MUĞLA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale Havaalanı'nın insansız hava araçları ile (İHA) yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.
İHA'nın yaklaşık 5 saatlik uçuşun ardından Geçitkale Havaalanı'na inmesi bekleniyor.
KKTC Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı. KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.
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