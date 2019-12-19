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Türkiye'den İsrailli eski büyükelçinin iddialarına yalanlama
Dışişleri Bakanlığından, Türkiye topraklarının İsrail veya başka bir ülkeye karşı herhangi bir eylem için kullanıldığı iddiasının reddedildiği bildirildi.
Genel 19.12.2019, 16:43
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığının İngilizce Twitter hesabından yapılan paylaşımda, uluslararası kamuoyunun çoğunluğunun, Hamas'ı bir terör örgütü olarak değil, 2006'da Gazze'deki seçimleri kazanan siyasi bir gerçeklik olarak gördüğü vurgulandı.
İsrail'in eski BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Dore Gold, İngiliz Telegraph gazetesine yazdığı makalede, Türkiye'nin Hamas ile ilişkileri hakkında eleştirilerde bulunmuştu.
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