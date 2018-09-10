Türkiye'den İdlib ve Lazkiye kırsalına insani yardım

HATAY (AA) - Türk Kızılayı tarafından son bir ayda Suriye'nin İdlib ve Lazkiye kırsalına 145 araçlık kuru gıda, kırtasiye malzemesi, ekmek, ilaç ve kıyafet ulaştırıldı.

Sınır Yardımları Operasyon Yöneticisi Hakan Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaşın başladığı 2011 yılından beri Suriyeli ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda İdlib ve Lazkiye kırsalına insani yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Sarı, şunları kaydetti:

"Kurumumuz ve çeşitli hayırseverlerin katkılarıyla, çoğunluğu İdlib kırsalı ve Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı ve Cebel Ekrad bölgesine, 30 günde toplam 145 tır ve kamyon insani yardım gönderildi. İçerisinde 960 bin ekmek, 150 ton kuru gıda, 28 ton su, 145 bin parça kıyafet, 305 bin parça ilaç ve tıbbi malzeme, 900 ton un, 2 bin 400 parça kırtasiye malzemesi ve bin 800 paket temizlik setinin olduğu yardımlar bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı."

Sarı, bölgedeki ihtiyaca göre insani yardımlara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: Erdal Türkoğlu