Türkiye'den Avrupa ve ABD'ye

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde 3 bin ton yarı kuru domates (semi-dry), üretimi yapılan tesisten başta Fransa olmak üzere Almanya, Hollanda, Belçika ve ABD'ye ihraç ediliyor.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden toplanan organik tarla domatesleri, Afyonkarahisar'daki tesiste yarı kurutulmuş şekilde işlenerek yüzde 80'i Avrupa'ya, yüzde 20'si de ABD'ye gönderiliyor.

Avrupa'da "semi-dry" diye de bilinen yarı kurutulmuş domatesler, Türkiye'de taze olarak bulunabildiğinden fazla ilgi görmüyor.

Kurt Gurme İşletme Müdürü Erdem Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesiste kış aylarında meyve, yaz aylarında ise sebze kurutma işlemi yapıldığını söyledi.

Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesindeki çeşitli illerden aldıkları organik tarla domatesleri boylayıp tasnifini yaptıktan sonra yarı kurutulmuş şekilde işlediklerini dile getiren Kurt, şöyle konuştu:



"Yarı kurutulmuş domates, kurutulmuş domatesten daha farklı bir ürün. Herhangi bir katkı maddesi ve koruyucu kullanılmadan üretiliyor. Domatesin nemini düşürmek için yüzde 30’unu kaybedip yüzde 70’ini teşkil edecek şekilde fırınlarımızda kurutuyoruz. Daha sonra sıfırın altında 40 derecede dondurup paketliyoruz."



- "Türkiye'de çok fazla bilinen bir ürün değil"

Kurt, yarı kurutulmuş domateslerin uzun süre saklanması mümkün olduğu için daha çok Avrupa'da tercih edildiğini vurguladı.

Türkiye'de taze meyve ve sebzeye ulaşımın daha kolay olduğuna dikkati çeken Kurt, şöyle devam etti:

"Yarı kurutulmuş domates, Türkiye'de çok fazla bilinen, marketlerin raflarında çok sıklıkla karşılaşacağımız bir ürün değil. Bu ürünle daha çok Avrupa pazarında karşılaşıyoruz. Avrupa’da Türkiye’dekinin aksine yarı mamül ürün tüketimi daha fazla. Yarı işlem gördüğü için domatesler hemen tüketilebiliyor. Tesiste üretimini yaptığımız domatesler başta Fransa olmak üzere, Almanya, Hollanda, Belçika ve Amerika'ya gönderiliyor."

- "Hazır yemek sektöründe kullanılıyor"

Kurt, yurt dışında geniş bir kullanım alanı olduğu için pazar sorunu yaşamadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ürünlerimiz daha çok hazır yemek sektöründe kullanılıyor. Mikrodalga yemeklerinde, pizzalarda ve çorbalarda kullanılıyor. Yaz aylarında sadece organik domates işliyoruz. Bu yıl yaklaşık 3 bin ton civarında üretimimiz söz konusu. İlerleyen dönemde tesisimizi genişleterek ürün işleme tonajımızı da artırmak istiyoruz çünkü yarı kurutulmuş domates pazarı Avrupa'da çok büyük. Talep de çok fazla. Mevcut talebe yetişmek için daha yüksek kapasitede bir üretim yapmamız gerekiyor."

