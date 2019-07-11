"Türkiye'de Türkmenistan Kültür Günleri"

SİVAS (AA) - Sivas'ta "Türkmenistan El Sanatları ve Sanat Eserleri Sergisi" açıldı.

Şems-i Sivasi Halk Kütüphanesi sergi salonunda Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov tarafından kaleme alınan kitaplarının da bulunduğu serginin açılışında konuşan Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İsankuli Amanlıyev, programa katılanlara teşekkür etti.

Sivas Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ ise Türkiye ve Türkmenistan'ın kardeş ülkeler olduğunu belirterek, "Değerli Türkmenistan Başkanımızın kaleme aldığı eserlerini gördük ve inceledik. Bu eserlerin kardeşliğimize katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu eserler Türkçeye çevrilirse herkesin okuyacağına inanıyorum. Biz iki kardeş ülkeyiz, iki kardeş toplumuz. Aynı kökteniz birbirimizden hiçbir farkımız yoktur." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman da Türkiye'nin Türkmenistan kültürüne yabancı olmadığını ifade etti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Türkmenistan Kültür Bakan Yardımcısı Muradaliyev Gurban Murat Şamuradoviç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ve çok sayıda vatandaş katıldı.