"Türkiye'de saç ekiminde Avrupalılar Arapları geçti"

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyon Üyesi ve Saç Ekimciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Servet Terziler, "Türkiye’de saç ekim başladığı zaman ilk olarak Arap ülkelerinden yoğun bir akın yaşandı. Şu anda ise Avrupa’dan gelenlerin sayısının Arap dünyasından gelenleri misliyle katladığını söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.



Terziler, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık turizminde son dönemde önemli adımlar atan Türkiye’nin, saç ekimi ve estetik operasyonlarda da hızlı şekilde büyüdüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin her geçen gün daha fazla sayıda ülkeden kişiyi ağırladığını belirten Terziler, günde ortalama iki bin kişinin saç ekimi ve estetik operasyonlar için yurt dışından Türkiye'ye geldiğini bildirdi.



Son dönemde Türkiye'de saç ekimi ve estetik operasyonlarına özellikle Avrupalıların çok ilgi gösterdiğine dikkati çeken Dr. Terziler, şunları kaydetti:



"Türkiye’de saç ekim başladığı zaman ilk olarak Arap ülkelerinden yoğun bir akın yaşandı. Şu anda ise Avrupa’dan gelenlerin sayısının Arap dünyasından gelenleri misliyle katladığını söyleyebiliriz. Son 2-3 yılda Avrupa’dan gelen saç ekim hastalarında aritmetik hatta geometrik bir artış yaşanıyor. Bu işte memnuniyet ön planda olduğu için sonuçlarını gören birçok insan tavsiyeyle akın akın ülkemize geliyor."







- "Sağlık turizmi tüm şehirsel turizmi yükselten ciddi bir operasyon"







Avrupalıların gelmesiyle birlikte Türkiye'nin elde ettiği gelirin de yükseldiğini kaydeden Dr. Terziler, 2017'deki 1 milyar dolarlık tahmini gelirin geçen yıl 1,5 milyar doları geçtiğini dile getirdi.



Sağlık turizmi için gelenlerin aynı zamanda Türkiye ekonomisine de önemli bir katkı sunduğunun aktaran Dr. Terziler, "Saç ekimi için gelenler ülkemizde ortalama 2 ila 3 gece kalıyor. Estetik operasyon için gelenler ise estetik operasyona bağlı olmakla birlikte 3-4 gece ülkemizde kalıyor. Geldikleri zaman otellerde kalıyor, İstanbul'u geziyor, restoranlarda yemek yiyor ve alışveriş yapıyorlar. Sağlık turizmini tüm şehirsel turizmi yükselten ciddi bir operasyon gibi düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.





- "En büyük korkumuz Laleli gibi olmak"







Türkiye'nin bu alanlarda öne çıkmasının en önemli nedeninin kalite fiyat dengesi olduğunu vurgulayan Dr. Terziler, 2019 ve sonrasından da elde edilecek gelirin artmasını beklediklerini aktardı.



Ancak burada takip ve denetimin çok önemli bir konu olduğunun belirten Dr. Terziler, "En büyük korkumuz Laleli piyasasındaki gibi bir sürecin yaşanması. 1980’den sonra özellikle Kuzey ülkelerinden tekstil için Laleli'ye akın akın insanlar geliyor ve yapılan bavul ticareti hiç bitmeyecek zannediliyordu. Fakat orada ticaretin kötüye kullanılması ve kaliteli ürünlerin müşterilere tedarik edilmemesi, sonrasında yabancıların rotasının Türkiye’den Çin’e, Hindistan’a, Uzak Doğu’ya kaymasına neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

