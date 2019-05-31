Türkiye’de ilk kez bir başkan mehter takımı ile halkı sahura kaldırdı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı beraberinde Belediye Mehter takımı ile birlikte vatandaşları sahura kaldırdı.
Nevşehir’de, belediye mehteran takımı, Osmanlı marşları eşliğinde sokak sokak gezerek halkı sahura kaldırdı. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da eşlik ettiği mehteran takımını şaşkınlıkla karşılayan mahalle sakinlerinden bir kısmı evlerinin balkonlarından o anları cep telefonu kamerası ile görüntülerken, kimisi de Türk bayrağı sallayarak marşlara eşlik etti. Sümer Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi, Kocaçay ve 80. Yıl Bulvarı ile Vefa Küçük Caddesi sakinleri mehteran ekipleri ile fotoğraf da çektirdi.
Mehteran takımını daha yakından görebilmek için evlerinden inen çocuklara Belediye Başkanı Rasim Arı, çeşitli hediyeler dağıttı. Vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan ayını ve Kadir Gecelerini kutlayan Arı, karşılaştığı Mahalle Bekçilerine de hayırlı görevler diledi.
“Türkiye’de bir ilk oldu”
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “ Bu uygulamanın Türkiye’de ilk okup olmadığı konusunda bir araştırma yapmadığını belirtirken inşallah bundan sonra tüm şehirlerimizde de bu ve buna benzer uygulamalar yapılır. Bu vesileyle hem geçmişimizi yad ediyoruz hem de hemşerilerimiz ile kucaklaşıyoruz “diye konuştu.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer, Nevşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ersan Erkut, Nevşehir Belediyesi şube müdürleri eşlik etti.