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Türkiye'de Huzur Güven Uygulaması- 9

SİVAS (AA) - Sivas'ta "Türkiye'de Huzur Güven-9" uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde Emniyet...

30 Aralık 2017 Cumartesi 15:52
Türkiye'de Huzur Güven Uygulaması- 9
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SİVAS (AA) - Sivas'ta "Türkiye'de Huzur Güven-9" uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde Emniyet Müdürlüğünce, kentin çeşitli noktalarında ve umuma açık yerlerde uygulama yapıldı.

Denetimlerde 3 bin 784 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi gözaltına alındı. 1 ruhsatsız av tüfeği,1 muşta ele geçirildi, 2 kişiye de bakaya suçundan tebligat yapıldı.

Ayrıca 174 iş yeri kontrol edildi, 1 iş yerine sigara ve alkolden cezai işlem uygulandı.

Trafik yönünden ise 851 araç kontrol edildi, 30 araç sürücüsüne çeşitli suçlardan 7 bin 338 lira ceza uygulandı ve 2 araç trafikten men edildi.


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