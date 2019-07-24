Türkiye'de enerji verimliliği

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAREN) Müdürü Doç. Dr. Selmin Ener Ruşen, enerjiyi verimli kullanmanın önemine dikkat çekerek, "Tüm dünyada, özellikle Amerika'da enerji verimliliği yüzde 20 oranında yeni bir kaynak olarak görülmektedir." dedi.

KAREN Müdürü Doç. Dr. Selmin Ener Ruşen Türkiye'de enerji verimliliğinde bu yüzde 20'lik önemli potansiyeli yakalamak için çalışmalara başlaması gerektiğini söyledi.

"Bu tasarruflar çok önemli katkılar sağlayıp enerjide dışa bağımlılığımız azalacaktır." diyen Ruşen AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"KOP ile KMÜ arasında imzalanan protokol gereği kurulan KAREN'in 'bu yılın sonlarında 'Enerji Yöneticisi ve Etüt Proje Sertifika Eğitimi' verebilecek yetkili kurum olması hedeflenmektedir. KAREN etkin olarak eğitim vermeye başladığında EVD şirketleri yetkilendirme ve Enerji yöneticisi sertifika eğitimleri verebilecektir."

Türkiye'nin enerjide yüzde 75 civarında dışa bağımlı bir ülke olduğuna dikkati çeken Ruşen konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünya'da özellikle Amerikada enerji verimliliği yüzde 20 oranında yeni bir kaynak olarak görülmektedir. Türkiye'mizde de bu yüzde 20'lik önemli potansiyeli yakalamak için çalışmalara başlaması gerekmektedir. Bu tasarruflar çok önemli katkılar sağlayıp dışa bağımlılığımız azalacaktır. Enerji sistemleri mühendisliği geleceğin mesleğidir. Enerji yöneticisi kanunlarla yönetmeliklerle belirli şartlara sahip tüm firmaların çalıştırması gereken mühendislerden oluşur. Üniversitemizde eğitim gören mühendislik öğrencileri eğitimleri devam ederken KAREN imkanlarından faydalanabilecekler. Bu da onlar için bir şans diye düşünüyorum."

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Gamze Karanfil de enerji sistemleri mühendisliğinin aslında bir kaç mühendisliğin birleştiği bir bölüm olduğunu belirtti.

Enerjinin kaynağından o kaynağından üretilmesinden dönüşümünden aktarılmasından en son kullanılmasına kadar tüm süreçlerde ilgili olan bir mühendislik alanı olduğunu aktaran Karanfil, "Bu bölüm bizim üniversitemizde dahil olmak üzere ülkemizde ilk olarak 2012 yılında kurulmuş. Kurulmasındaki amaç tüm süreçlerde alında uzman mühendisler yetiştirerek bu dışa bağımlılığı azaltmak. Bu kapsamda bu alanda mühendisler yetiştirdiğimizde enerji üretim sistemimizide daha iyi planlamış oluyoruz. Bizim 'en karlı enerji verimli kullanılan enerjidir' diye bir sloganımız var. KMÜ Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, enerji alanında araştırmalar yapmak ve alanında uzmanlaşmış mühendisler yetiştirmek amacıyla son teknolojiye sahip ve geniş bir çalışma alanını kapsayan Ar-Ge ve öğrenci enerji laboratuvarlarına sahiptir. Üniversiteye başlayacak öğrenciler çok sayıda olan mesleklerdense geleceğe yönelik meslekleri tercih etmeleri gerekir. Enerji sistemleri mühendisliği bölümü bunlardandır." dedi.











