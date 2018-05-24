Türkiye, Yunanistan'ın darbecilere 'iltica hakkı' kararını şiddetle kınadı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da Danıştay tarafından, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası bu ülkeye kaçan darbeci askere iltica hakkı verilmesini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Danıştayının dün uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak darbeci Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanıdığı hatırlatıldı.

Yunanistan'dan darbecilere 'iltica hakkı' kararı

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece Yunanistan’ın darbecileri koruyan ve onları kollayan bir ülke olduğu, uluslararası toplum nezdinde tescil edilmiştir. Türk milletinin vicdanını derinden yaralayan bu kararı şiddetle kınıyoruz. Önümüzdeki dönemde Yunan adaletinin bu taraflı kararına benzer hataları tekrar etmemesini umuyoruz."



Muhabir: Meltem Bulur