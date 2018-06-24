KONYA (AA) - AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Türkiye yeni bir döneme şahlanıyor inşallah. Aziz milletimiz AK Parti'ye 'Yürü' dedi. İnşallah Meclis çoğunluğunu da açılacak sandıklarla tekrar sağlamış olacağız." dedi.

AK Parti Konya Seçim Koordinasyon Merkezi'nde seçim sonuçlarını kutlamak için toplanan vatandaşlara hitap eden Angı, ülkede tarihi bir günün yaşandığını söyledi.

Angı, zor ve çetin bir seçim sürecinin geride kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sandıklar hemen hemen yüzde 90'lara doğru açıldı. İnşallah önümüzdeki birkaç saat içinde yüzde 100'ü de tamamlanacak. 'Milletin adamını cumhurbaşkanı olarak seçtiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bu sizin eseriniz, aziz milletimizin eseri. Bu yolda hep birlikte koştuk, hep birlikte coştuk ve milletimiz de sandıkta bunu bize yaşattı. Emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza, bu davaya gönül vermiş tüm hemşehrilerimize, emniyet teşkilatımıza, polisimize, jandarmamıza ve aziz milletimize teşekkür ediyorum."

Konya'nın her zaman Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a büyük destek verdiğini vurgulayan Angı, "Türkiye yeni bir döneme şahlanıyor inşallah. Aziz milletimiz AK Parti'ye 'yürü' dedi. İnşallah Meclis çoğunluğunu da açılacak sandıklarla tekrar sağlamış olacağız. Konya olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza yüzde 74,5'lik bir destek Türkiye'de önemli bir destek." ifadelerini kullandı.

Angı, Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenlere rağmen 2023 ve sonraki hedeflerine güvenle yürüyeceğini dile getirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da milletin tercihini demokrasiden, istikrar ve güvenden yana yaptığını ifade etti.

Altay, seçimin coşkusunun sadece Türkiye'de yaşanmadığına dikkati çekerek, "Bugün bu coşku Kudüs'te yaşanıyor, Sudan'da yaşanıyor, Somali'de yaşanıyor. İnanın ümmet coğrafyasında bu bayram coşkusu var." diye konuştu.

Konya'nın her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahip çıktığını da belirten Altay, "Size ne kadar teşekkür etsek, ne kadar hizmet etsek bunun karşılığını sağlamış olamayız. Allah razı olsun." dedi.