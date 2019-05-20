Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri Atina'da görüşecek

ANKARA (AA) - Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri, bugün Atina'da bir araya gelecek.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, heyetler arasında Ege Denizi'nde güven arttırıcı önlemler ve davranış kuralları başta olmak üzere iş birliğini geliştirmek maksadıyla teknik görüşmelerin 20-25 Mayıs'ta Atina'da gerçekleştirileceği bildirildi.