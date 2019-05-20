Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, heyetler arasında Ege Denizi'nde güven arttırıcı önlemler ve davranış kuralları başta olmak üzere iş birliğini geliştirmek maksadıyla teknik görüşmelerin 20-25 Mayıs'ta Atina'da gerçekleştirileceği bildirildi.
Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri Atina'da görüşecek
- Heyetler arasında Ege Denizi'nde güven arttırıcı önlemler ve davranış kuralları başta olmak üzere iş birliğini geliştirmek amacıyla 20-25 Mayıs'ta Atina'da teknik görüşmeler gerçekleştirilecek