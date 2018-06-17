ANKARA (AA) - Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, İslam ümmetine yardım için Türkiye ve Malezya'nın ekonomik olarak güçlü ve bağımsız olması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Doç. Dr. Merve Safa Kavakcı, Başbakan Yardımcısı Azizah ile bir araya geldi.

Azizah, görüşmede, ülkelerini terk etmek zorunda kalan sığınmacıların ait oldukları yere dönebilmeleri için ekonomik desteğe ihtiyaç duyduğunu ve bunun sağlanmasında uzun vadeli bir çözümün gerektiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine işaret eden Azizah, "İslam ümmetine yardım için Türkiye ve Malezya ekonomik olarak güçlü ve bağımsız olmalı. Biz güçlü ülkeler olmalıyız. Zor durumda olan ülkelere yardım etmek ve barış ortamı oluşturmak için birlikte hareket etmeliyiz.” diye konuştu.

Kavakcı da Türkiye ve Malezya'nın teknoloji, eğitim, savunma, inşaat, organik ve genel gıda endüstrisi ile tekstil ürünlerinin geliştirilmesinde birlikte çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Malezya'nın Türkiye'ye ihracatının yaklaşık 3 milyar ABD doları olduğunu söyleyen Kavakcı, Türkiye'nin Malezya'ya olan ihracatının ise 300 milyon ABD doları olduğunu hatırlattı.

Kavakcı, Türkiye ve Malezya sanayilerini bir araya getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Türkiye'nin, Malezya ile sağlık ve eğitim alanlarında daha fazla iş birliği yapmayı, yenilikçi teknoloji ve bilgi üretiminde el ele vermeyi dört gözle beklediğini belirten Kavakcı, "Malezya, Türkiye için Asya ve Hindistan'a açılan bir kapıdır. Aynı şekilde Türkiye de Malezya'nın Afrika bölgesinde daha aktif olmasına yardımcı olabilir." dedi.