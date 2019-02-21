Türkiye ve Karadağ arasında afet ve acil durumlar alanında iș birliği

ANKARA (AA) - Türkiye ve Karadağ arasında Afet ve Acil Durumlar Alanında İșbirliği Anlașması imzalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadağ İçişleri Bakanı Mevludin Nuhodzic'i, Bakanlık'ta resmi törenle karşıladı.

Nuhodzic'in, şeref defterini imzalamasının ve ikili görüşmenin ardından Afet ve Acil Durumlar Alanında İșbirliği Anlașması İmza Töreni için Bakanlığın Konferans Salonu'na geçildi.

Soylu, imza töreni öncesince yaptığı konuşmada, mevkidaşı Nuhodzic ile çok verimli görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmenin karşılık güven anlayışının güçlenmesine ve iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesine önemli katkıları olacağına inandığını ifade eden Soylu, Karadağ ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin son dönemde iyi bir ivme kazandığını vurguladı.

Soylu, Karadağ ve Türkiye'nin, Balkanlar'da ortak dış politika vizyonu gerçekleştirdiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bölgemizi, ülkelerimizi ilgilendiren birçok konuda aynı hassasiyeti paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugün Sayın Bakan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede ikili ilişkilerimizi birçok yönüyle ele alma fırsatı bulduk. Gerek güvenlik iş birliği gerek terörle mücadele gerek düzensiz göç gerekse de FETÖ ile mücadele konularında fikir alışverişlerinde bulunduk, önümüzdeki dönemde de birlikte hareket etme irademizi ortaya koyduk. Özellikle Karadağ makamlarına FETÖ ile mücadele hususunda ülkemizle gösterdiği dayanışma ve iş birliği dolayısıyla müteşekkir olduğumuzu da ifade etmek isterim. Birlikte yaptığımız değerlendirmelerde hemen emniyet birimlerimiz iş birliği ortaya koyacaklar, temas oluşturacaklar ve bugüne kadar gerçekleştirilen ikili güzel adımları çok daha iyi noktaya taşıyacaklar ve tecrübe aktarımı sağlanacak."

Doğal ve insan kaynaklı afetlerin ve diğer acil durumların da sınır tanımayan etkileri olduğunu ve bu etkilerin tüm dünya ülkelerince hissedilebildiğini anlatan Soylu, "Afet, ülkelerin siyasi durumlarını tanımamaktadır. Afetlerin ve afetle ilgili konuların zamanında ve etkili bir çözüme ihtiyacı vardır. Burada da bölgesel ve ulusal iş birliği büyük önem taşımaktadır. Türkiye de afet konusunda etkin ve entegre bir sistem oluşturma konusunda önemli bir mesafe katetmiştir. Bu metin ülkelerimiz açısından ileriye yönelik afet risklerinin azaltılması yönünde önemli katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

- "Ele aldığımız konular her iki ülkenin de vatandaşlarını ilgilendiriyor"

Karadağ İçişleri Bakanı Mevludin Nuhodzic de Bakan Soylu ile gerçekleştirdikleri görüşmede ele aldıkları konuların her iki ülkenin de vatandaşlarını ilgilendirdiğini kaydetti. Özellikle organize suç ve terörle mücadele, insan kaçakçılığı ve kanun dışı göçlerle ilgili konuştuklarını aktaran Nuhodzic, "Aramızdaki iş birliği sağlam ve üst düzeyde, bunlarla mücadele konusunda kararlıyız. Kontrolsüz ve kanun dışı göçleri durdurmamız gerekiyor. Türkiye'nin Suriye'deki sığınmacılara karşı gösterdiği yaklaşımı takdir ediyoruz. Bugün çok önemli bir anlaşmaya imza atacağız. Bu anlaşma aramızdaki iş birliğini pekiştirecek ve daha üst seviyelere taşıyacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Soylu ve Nuhodzic, konuşmalarını tamamlamasının ardından Afet ve Acil Durumlar Alanında İșbirliği Anlașması'nı imzaladı.