'Türkiye ve Fransa’nın görüşleri büyük ölçüde örtüşüyor'

PARİS (AA) - Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransa’nın başkenti Paris’e düzenleyeceği ziyaret ve ikili ilişkileri AA muhabirine değerlendirdi.

Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un davetine icabetle Paris'e resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini ifade eden Musa, ziyaretin Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin daha ileriye taşımak için bir vesile olduğunu söyledi.

Musa, Erdoğan ile Macron arasında gerçekleşecek görüşmede savunma, ekonomik ve ticari ilişkiler ile Suriye, Irak, Libya, Filistin ve Kudüs gibi bölgesel konuların derin bir şekilde ele alınacağını ifade etti.

Türkiye ile Fransa arasında savunma sanayisi alanında bazı çalışmalar yapıldığını dile getiren Musa, bu görüşme vesilesiyle savunma sanayisi konusunda bir anlaşma imzalanmasını arzuladıklarını ve öngördüklerini kaydetti.

Musa, "Türkiye ile Fransa arasında her alanda olduğu gibi bölgesel konularda da çok yakın bir iş birliği ve görüş alışverişi söz konusudur ve belli başlı uluslararası konularda Türkiye ve Fransa’nın görüşleri büyük ölçüde benzerlik arz etmektedir." dedi.

Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin önemli bir boyutunu ekonomik ve ticari ilişkilerin oluşturduğunu ifade eden Musa, "İki ülkenin ticaret hacmi 14 milyar avro civarında." bilgisini paylaştı.

Musa, iki ülke arasındaki ticari hacminin daha ileriye götürülmesi için dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile belirlenen hedefin 20 milyar avro olduğunu hatırlattı.

İki ülke arasında eğitim ve kültürel alanlarda da bazı anlaşmalar için çalışmaların yapıldığını kaydeden Musa, Erdoğan ile Macron arasında yapılacak görüşmede Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri, göç meselesi, terörle mücadele konularının da ele alınacağını söyledi.

Musa, "Bugüne kadar Fransa'nın Türkiye-AB ilişkileri bağlamında hep yapıcı bir tutum izlediğini gördük ve biliyoruz. Fransa’nın bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin AB projesine olan yapıcı ve sorumlu bir anlayış ve katkısının devam etmesini ümit ediyoruz ve bekliyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, yarın Macron ile Elysee Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptıktan sonra Fransız mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından İşverenler Örgütü MEDEF mensubu iş adamları ile genel merkezlerinde görüşecek, ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğin konutunda bazı Fransız parlementerler ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile bir araya gelecek.

Türkiye-Fransa ilişkileri

İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi 1483 yılına dayanıyor. Osmanlı İmparatorluğu 1721'de Fransa'ya ilk elçisini göndermişti. Fransa'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde son resmi ziyareti ise 27-28 Ocak 2014'te, dönemin Cumhurbaşkanı François Hollande gerçekleştirmişti.

Fransa hükümetinin verilerine göre Türkiye, Fransa'nın AB dışındaki 3. büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. İki ülke arasında 2016'da gerçekleşen ticaret hacmi 13 milyar 389 milyon doları buluyor.

Türkiye'yi 2016 yılında 555 bin 151 Fransız turist ziyaret etti.



