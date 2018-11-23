'Türkiye ve Endonezya arasında daha yakın ticari ilişki başlatabiliriz'

CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya'da 17 Nisan'da yapılacak devlet başkanlığı ve milletvekili seçimi için, Cakarta Vali Yardımcılığı görevini bırakarak Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Başkanı Prabowo'nun başkan yardımcısı adayı olan Uno, seçim çalışmaları ve vaatlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Uno, istihdamın en büyük seçim vaadi olduğunu ve meseleyi 3 aşamada değerlendireceklerini kaydetti.

İstihdamın mevcut hükümetin ajandasında öncelikler arasında yer almadığına dikkati çeken Uno, ''İstihdam sorununu 3 temel üzerinde yapacağımız çalışmalarla aşacağız. Birincisi, istihdamın büyük çoğunluğunu sağlayan küçük ve orta ölçekli işletmeleri güçlendirmek. İkincisi, istihdama temel güç katacak girişimciliği artırmak. Üçüncüsü de doğal kaynakları işleyen sanayiler oluşturmak ki imalat sektörü birçok iş alanı sağlayabilir. Ancak bu durum mevcut hükümetin gerçekten önceliği arasında yer almadı.'' diye konuştu.

Uno, ulusal çıkarlar ve halk yararına politikalar ortaya koyacaklarına dikkati çekerek, toplumsal sınıflar arasındaki ekonomik uçurumun genişlemesini istemediklerini vurguladı.

Kalkınma programında özel sektörün daha çok rol oynamasını istediklerini belirten Uno, böylece devlete ait şirketlere kapasitelerinin üzerinde yüklenmeden, altyapı gibi birçok çalışmanın özel sektörle sürdürülebileceğini söyledi.

''Temel sorun ithalata bağlılık"

Uno, üretimde, ülke kaynaklarının kullanımına yeterince ağırlık verilmediğinin altını çizerek, ''Ülke ekonomisinin temel sorunu, daha çok ithalata bağlı olması. Üretimi ön plana almak yerine, ithalatı teşvik edici birçok politikamız var. İhracatı ve istihdamı artıracak endüstriyel sektöre odaklanmadık. Yönetime gelirsek, bu konuda eğilim sağlama yönünde özellikle gıda ve enerji alanında kendimize yeterli olmaya odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ilişkiler konusuna da değinen Uno, 2 ülkenin dostluğunun eskiye dayandığını belirtti.

Uno, ''Geçen yıl, iki ülkeden iş adamlarının bulunduğu bir toplantıya katıldığımda, Türkiye ve Endonezya arasında özellikle de gıda ve enerji alanında büyük iş fırsatları olduğunu gördüm. Türkiye ve Endonezya arasında daha yakın bir ticari ilişki başlatabiliriz.'' dedi.

2 rakip tekrar yarışacak

Endonezya'da halk, devlet başkanı ve Temsilciler Meclisinde (DPR) yer alacak 575 milletvekilini seçmek için 17 Nisan'da sandık başına gidecek.

Devlet Başkanlığı için sadece mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo ve Prabowo yarışacak.

Widodo ve Prabowo, 2014 seçimlerinde de karşı karşıya gelmiş ve seçimin galibi yüzde 53,15'lik oy oranıyla Widodo olmuştu.

Ülkede 16 partinin katılacağı seçimlerde, Widodo ve Prabowo, farklı partilerle ittifak oluşturarak oylarını artırmak istiyor.