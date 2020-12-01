Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez Kimdir?

ZAFER SÖNMEZ KİMDİR?

Zafer Sönmez, 1974 yılında Düzce'de doğmuştur. Kariyerine 1997 yılında Interbank'ta başlamıştır. Zafer Sönmez, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur.

Kariyerine Interbank'ta Denetim Departmanı'nda başlayan Sönmez, daha sonra Dışbank'a Yönetici Müfettiş olarak transfer olmuştur. Krediler Yöneticisi ve Asya Kurumsal Şubesi'nde Yönetici olarak görev aldıktan sonra, bir süre MNG Bank'ta Pazarlama Yöneticisi olarak çalışmıştır. Ardından ABN AMRO Bank'ta Kredi Portföy Yönetimi İkinci Başkan Yardımcısı ve Kurumsal Müşteriler Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. Zafer Sönmez Acıbadem Sigorta'da Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

2012-2013 yıllarında Khazanah Nasional Berhad'da Türkiye, Orta Doğu ve Orta Asya'dan sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ayrıca, 2017 yılından itibaren Khazanah Afrika operasyonlarını yönetmektedir.

Khazanah'a katılımadan önce, Kurumsal Müşteriler Direktörü olarak Royal Bank of Scotland'da görev yapan Zafer Sönmez, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur.

12 Eylül 2018 tarihli, 2018/163 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ve Genel Müdürlüğüne atanmıştır.