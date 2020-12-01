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Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez Kimdir?
Genel 01.12.2020, 15:17 01.12.2020, 15:25
ZAFER SÖNMEZ KİMDİR?
Zafer Sönmez, 1974 yılında Düzce'de doğmuştur. Kariyerine 1997 yılında Interbank'ta başlamıştır. Zafer Sönmez, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur.
2012-2013 yıllarında Khazanah Nasional Berhad'da Türkiye, Orta Doğu ve Orta Asya'dan sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ayrıca, 2017 yılından itibaren Khazanah Afrika operasyonlarını yönetmektedir.
Khazanah'a katılımadan önce, Kurumsal Müşteriler Direktörü olarak Royal Bank of Scotland'da görev yapan Zafer Sönmez, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur.
12 Eylül 2018 tarihli, 2018/163 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ve Genel Müdürlüğüne atanmıştır.