Türkiye, Suriyeli çocukların okullaşmasında dünya ortalamasını geçti

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen çalışmalar sonucunda, Türkiye'de eğitim çağındaki Suriyeli çocukların ilkokuldaki okullaşma oranı yüzde 96,30'a ulaşırken, mülteciler için dünya genelinde bu oran yüzde 61'de kaldı.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün Ocak 2019 verilerinin değerlendirildiği Türk Eğitim Derneğinin düşünce kuruluşu TEDMEM'in 2018 Eğitim Raporu'na göre, insani yardım çalışmalarıyla dünyaya örnek olan Türkiye, Suriyeli çocukların eğitime erişiminde de uluslararası ortalamanın üzerinde bir performans sergiledi.

Bu kapsamda, Türkiye'de eğitim çağında olan Suriyeli nüfusu 1 milyon 47 bin 536 oldu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) 2018 verileri, mültecilerin dünya genelinde ilkokulda ortalama okullaşma oranının yaklaşık yüzde 61 olduğunu gösterirken, bu dönemde Türkiye'deki Suriyeli öğrencilerin ilkokuldaki okullaşma oranı yüzde 96,30'a ulaştı.

Türkiye'deki Suriyeli öğrencilerin okul öncesinde okullaşma oranı yüzde 33,59, ortaokulda yüzde 58,13, lisede yüzde 26,38 ve okul çağındaki nüfusun toplam okullaşma oranı da yüzde 61,69 (646 bin 231) olarak hesaplandı.

İlkokul 1'e giden yaklaşık 100 bin öğrenci var

Raporda ayrıca, geçici eğitim merkezleri dışında resmi okullarda 477 bin 258'i geçici koruma altındaki Suriyeli ve 55 bin 419'u Iraklı olmak üzere toplam 523 bin 677 öğrencinin Türkçe öğretim programı ile eğitim gördüğü ifade edildi. Bu öğrencilerin 262 bin 904'ünü kızlar, 269 bin 773'ünü de erkekler oluşturdu.

Resmi okullar ve geçici eğitim merkezlerinde okul öncesinde (5 yaş) 31 bin 941, ilkokul 1'inci sınıfta ise (6 yaş) 99 bin 934 öğrenci bulunuyor. İlkokul 1'inci sınıftaki Suriyeli öğrenciler tüm sınıf kademeleri içerisindeki en ağırlıklı grubu oluşturuyor.

Türkiye'de ilkokul düzeyinde toplam 368 bin 593, ortaokul düzeyinde 174 bin 660, lise düzeyinde de 71 bin 37 Suriyeli öğrenci eğitim alırken, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 20 bin 701 Suriyeli öğrencinin de yükseköğretime kayıtlı olduğu belirtildi.

Geçici eğitim merkezlerinin sayısı 215'e düştü

Eğitim çağındaki nüfusun kademeli olarak MEB'e bağlı resmi okullara kaydedilmesi amacıyla devam eden çalışmalar sonucunda, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda kapatılması planlanan geçici eğitim merkezlerinin sayısı 215'e düştü.

2017'de 280 geçici eğitim merkezinde öğrenim gören öğrenci sayısı 250 bin iken, 2018'de yoğun Türkçe öğretiminin temel olduğu 19 ildeki geçici eğitim merkezlerindeki Suriyeli öğrenci sayısı 96 bin 841 oldu.

"Okul temelli stratejiler geliştirilmeli"

TEDMEM'in 2018 Eğitim Değerlendirme Raporu'nda, Türkiye'deki Suriyeli öğrencilerin ilkokuldaki

okullaşma oranının UNHCR verileriyle kıyaslandığında oldukça yüksek olduğu vurgulandı.

Okul terklerine yönelik önlemlerin alınması ve erişim imkanlarının artırılması için atılan adımların sürdürülmesinin önemli olduğu belirtilen raporda, "Okullaşma oranlarındaki düşüşün 10 yaş ve sonrasında gerçekleşmesi, maddi imkansızlıklar sebebiyle eğitime erişemeyen öğrenciler ile çalışan çocukların odağa alınması gerektiğine işaret etmektedir. Bunun için de okul temelli stratejiler geliştirilmelidir." değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, örgün eğitimden mezun olan ve yükseköğretime erişimi sağlanan öğrenci sayılarının yıllar içindeki artışının da umut vadettiği aktarılarak, öğrencilerin hangi kademede hangi eğitim fırsatlarından yararlanabileceği, bu konuda sağlanan teşvik ve desteklerin neler olduğu gibi bilgilerin öğrencilere ulaştırılmasında ek tedbirlere ihtiyaç olduğu ifade edildi.