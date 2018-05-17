KAYSERİ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde uygulamaya konulan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi, Kayseri'de başladı.

Atatürk Spor Salonunda yapılan taramaya katılan 3'üncü sınıf öğrencileri 8 istasyonda yeteneklerini sergiledi.

Kayseri'den yaklaşık 23 bin öğrencinin sportif taramasının gerçekleştirileceği proje alanlarında uzman 41 eğitmen görev alıyor.

Etkinliği yakıdan takip eden ve proje ortakları İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Osman Elmalı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sayın Murat Eskici de öğrencilerle yakından ilgilendi.

Proje hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Eskici, iki bakanlığın anlaşmasıyla bu yıl böyle bir projenin ortaya çıktığı söyledi.

Geçen yıl Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları ortak çalışma neticesinde 5'inci sınıf öğrencilerini kendi imkanları ile taramadan geçirdiklerini belirten Eskici, "Malzemelerimiz okullara taşıyarak çocukları teste tabi tuttuk. Biz çok güzel verim aldık. Aldığımız neticeleri bakanlığa rapor halinde sunduk. Bakanlığımız bunu değerlendirerek bu uygulamayı bir projeye çevirerek Türkiye geneline uygulamaya başladı. Hedefimiz buralardan ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecek sporcular yetiştirmek." dedi.

Elmalı da, yaklaşık 23 bin öğrencinin sportif yeteneklerini test etmek üzere bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Artık Türkiye'de bilinçli olarak yetenekli çocukların spora yönlendirildiği bir ortam olduğunu ifade eden Elmalı, "Buradaki taramada toplan 41 kişilik bir ekip bu testleri yapıyor. Çok güzel imkanlar var. Ülkemizdeki bu gelişmelerden dolayı gerçekten çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.



