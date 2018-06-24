Türkiye sandık başında

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde dünya evine girecek çift, düğün salonundan önce sandık başına giderek oy kullandı.

Akşam saatlerinde düzenlenecek düğünde nikah masasına oturacak damat Ömer Faruk Yılmaz ile gelin Büşra Teke, oy vermek için Celal Tarman Anaokulu’na giderek 1100 nolu sandıkta oylarını kullandı.

Gelin ve damat, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Büşra Teke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mutlu günlerinde oy kullanmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Düğün töreni öncesinde vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanmaya geldiğini ifade eden Teke, "Düğün tarihimizi 6 ay önce belirlemiştik. Seçime denk gelmesi tesadüf oldu. Gelinlikle oy kullanmak çok değişik bir duygu. Hiç aklımızda yoktu böyle bir şey. Ülkemiz için her şeyin hayırlısı olsun. Oyumuzu kullanıp düğüne gideceğiz." diye konuştu.

Damat Ömer Faruk Yılmaz da her seçmenin oy kullanması gerektiğini söyleyerek, "Mutlu günümüzde vatandaşlık görevimizi yapmak için oyumuzu kullanmaya geldik ve tüm vatandaşlarımızın da oylarını kullanmasını isteriz. Şimdi oyumuzu kullandık, buradan da düğünümüze gideceğiz inşallah. Allah hayırlı eylesin." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, oy kullanan çift ile hatıra fotoğrafı çektirdi.