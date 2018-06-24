Türkiye sandık başında

KONYA (AA) - Konya, Aksaray ve Karaman'da başvuruları önceden kabul edilen yaşlı, hasta ve engelli seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde evlerine getirilen seyyar sandıkta oy kullandı.



Konya'nın Selçuklu ilçesinde Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için Sandık Kurul Başkanı ve üyeleri ile siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu ekip, 13 yıldır yatalak olduğu için sandığa gidemeyecek durumda olan kişinin de aralarında bulunduğu hastaları evlerinde ziyaret etti.

MS hastası olduğu için evden çıkamayan 44 yaşındaki Vahide Bağcı, sandık görevlilerinin yardımıyla evinde oyunu verdi.

Bağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu uygulamayla oy kullanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 13 yıldır yatalak olduğu için oy kullanamadığını söyledi.

- Karaman

Karaman'da da iki yıldır evinden çıkamayan Emine Koçak (87) ise evine getirilen seyyar sandıkta oy verdi.

Evlerinde oy kullanan seçmenler, bu uygulamayla vatandaşlık hakkını yerine getirebilmenin mutluluğunu yaşadı, yetkililere teşekkür etti.

- Oylarını görevlilerin yardımıyla kullandılar

Karaman oy kullanmak isteyen seçmenler, sağlık ekipleri eşliğinde ambulans ya da evde bakım hizmeti araçlarıyla oy kullanacakları salona götürüldü.

Yürüme engelli Emine Yavuz (71), oyunu kullanmak için 112 Acil Servis ekipleri tarafından evinden alınarak Cumhuriyet İlkokulu'na getirildi.

Yavuz, burada sağlık ekiplerinin ve sandık görevlilerinin yardımıyla oyunu verdikten sonra tekrar evine götürüldü.