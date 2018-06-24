Türkiye sandık başında

KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için sandık başına gitti.

Piri Reis İlkokulu’na eşi Seher Şeker ile gelen AK Parti Milletvekili Recep Şeker, burada sandıkları tek tek gezerek görevlilerden bilgi aldı.

Sandık başındaki vatandaşlar ile de görüşen Şeker, daha sonra oy kullanacağı sandık başına geçti.

Oy kullanma işlemi sonrası gazetecilere açıklama yapan Şeker, bugünün tüm vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

24 Haziran seçimlerinin ülke yönetim şeklinin yeni haliyle uygulanacağı ilk seçim olduğunu belirten Şeker, şunları kaydetti:

“Sahada gördüğümüz kadarıyla insanımız bu olayın önemini, ehemmiyetini anlamış. Sandıklara da ciddi manada katılım var. İnsanımız ülkenin konumunu gayet güzel anlamış vaziyette. Ben bunun ilimizdeki adaylarımıza, ülkemizdeki adaylarımıza, tüm insanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah yarından itibaren ülke daha güçlü, daha güzel bir yönetim sistemiyle karşı karşıya olacak.”