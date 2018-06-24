Türkiye sandık başında

ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu köyünde kullandı.

Ertürk, eşi Meral, çocukları Mustafa ve Vildan ile oy kullanmak için Örencik köyüne gitti. Burada vatandaşlar ve sandık görevlileriyle bir süre sohbet eden Ertürk, köy konağında kurulan 1098 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Ertürk, oyunun bulunduğu zarfı sandığa atarken, seçimin Türkiye ve Kahramankazan için hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, "Huzur ve hoşgörü ortamı içeresinde, kardeşlik içerisinde yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın seçime olan ilgisinin son derece yoğun olduğunu gördüm. Bu aziz milletin basireti ve feraseti noktasında seçim tam bir demokrasi şöleni şeklinde geçiyor. Dünyaya barış ve kardeşlik getirecek bir seçim olmasını diliyorum. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." dedi.