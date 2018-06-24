Türkiye sandık başında

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Olgun Şimşek, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi'nde oy kullandı.

Eşiyle birlikte okula gelen Vali Şimşek, 1256 Nolu sandıkta oyunu kullandı.

Okul bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Vali Şimşek, seçimlerin rahat ve güvenli bir ortamda yapılması için gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını söyledi.

Ülke ve millet olarak çok önemli bir seçime girildiğine dikkati çeken Vali Şimşek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, demokratik hakları ve vatandaşlık sorumluluklarını sandık başlarına giderek bugün yerine getiriyor. Biz de ailecek oyumuzu kullandık. Temel amacımız vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içerisinde oylarını kullanması ve vatandaşımızın hür iradesinin sandıklara en iyi şekilde yansıması. Biz bu doğrultuda ilimizde gerekli tedbirlerimizi aldık planlarımızı yaptık. Çok şükür ki şu ana kadar da herhangi bir olay herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. İnanıyorum ki bundan sonra da yaşanmayacaktır. Ben, bu seçimin milletimiz ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Seçimde görev alan tüm güvenlik güçlerimize ve sandık görevlilerimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum."