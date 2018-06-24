Türkiye sandık başında

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını Eskişehir'de kullandı.

Avcı, 71 Evler Mahallesi'ndeki İlhan Ünügür İlkokulu'nda bulunan 2397 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Kullanılan her oyun iyilikleri ve güzellikleri getirmesini isteyen Avcı, "Memleketimize hayırlar getirsin. Şerler def olsun, hayırlar feth olsun inşallah. 25 Haziran'da da 25 Haziran sonrasında da vatana, millete, memlekete hayırlı işler işlemeye, güzel hizmetler yapmaya zemin hazırlayan bir Türkiye'ye uyanacağız inşallah." diye konuştu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de Deliklitaş Mahallesi'ndeki Murat Atılgan Ortaokulu'nda bulunan 1127 ve 1126 numaralı sandıklarda oyunu kullandı.

Günay, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin hem Türkiye için hem de coğrafya için hayırlı olmasını diledi.

Milletin kararına saygı duyulması gerektiğini belirten Günay, "Gerçek anlamda söz milletindir. Milletimizin iradesi sandıkta tecelli edecektir. En önemli şey huzur ve güven. İnşallah bugün huzur ve güven içinde geçen bir gün olur." dedi.

Oyunu babası Mehmet Ali Çakırözer ile Kullanan CHP Eskişehir Milletvekili Çakırözer ise gazetecilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, "Şehrimiz için, ülkemiz için hayırlı olsun. Ailemle birlikte oyumu kullanacağım. Türkiye'nin dört bir tarafında vatandaşlarımız oyunu rahatlıkla kullansınlar. Sandığa gitsinler. Milletin iradesi neyse ona göre Türkiye'yi yönetecek kadro seçilsin." ifadelerini kullandı.